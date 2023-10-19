В Капитолий США ворвались протестующие против поддержки Израиля

В Капитолий США ворвались протестующие. Фото: скриншот

В здание Капитолия США в Вашингтоне ворвались протестующие. Они потребовали немедленного прекращения огня в Секторе Газа и остановки военной помощи Израилю.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что, по меньшей мере, 10 тысяч человек находятся возле Капитолия, а 500 человек прорвались внутрь здания, чтобы призвать к прекращению огня.

Сообщается также, что полиция начала задерживать протестующих.

Capitol Police представляет собой несколько arrests в Cannon Rotunda область, где ратники должны быть его. pic.twitter.com/tAeKGJgKAw — Reshad Hudson (@ReshadHudson) October 18, 2023

Напомним, в среду, 18 октября, президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху усомнился в причастности Израиля к взрыву в больнице в секторе Газа.