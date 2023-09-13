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До Мексики доставили мумії з трьома пальцями віком не менше 1000 років.

13 вересня 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До Мексики доставили мумії з трьома пальцями віком не менше 1000 років.
Мумія "інопланетянина". Фото: dailystar.co.uk
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Два давні муміфіковані останки були виявлені в Куско, Перу, після чого їх перевезли до мексиканської столиці. За допомогою радіовуглецевого методу було встановлено, що вік "незвичайних" мумій перевищує 1000 років.

Про це пише Daily Star.

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У повідомленні йдеться, що деякі фахівці припускають, що ці нехарактерні для людини залишки можуть мати позаземне походження.

Згідно з інформацією, опублікованою Daily Star 13 вересня, ця знахідка була представлена на конференції НЛО в Мехіко, організованій відомим мексиканським дослідником Хайме Мауссаном.

На події були присутні багато експертів, серед яких Райан Грейвс, керівник "Американці за безпеку космічного простору" та колишній льотчик ВМС США.

Звіт стверджує, що знайдені останки мали незвичайні характеристики, такі як три пальці на кінцівках, і були демонстровані публіці в скляних контейнерах.

Мауссан, звернувшись до високопосадовців, стверджував, що ці реліквії були піддані дослідженню в Університеті Мексики (UNAM) і датувалися як більш ніж тисячолітні. Вчений заявив, що ці знахідки не пов'язані із земною еволюцією і були виявлені в осіданнях діатомових водоростей, перш ніж стали кам'яними.

Нагадаємо, що британські вчені поділилися висновками про ранньосередньовічні поховання в графстві Кембріджшир на сході Англії. Могила належала 15-річній дівчинці та цікава незвичним становищем тіла загиблої.

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