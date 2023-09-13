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В Мексику доставили мумии с тремя пальцами, возрастом не менее 1000 лет

13 сентября 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Мексику доставили мумии с тремя пальцами, возрастом не менее 1000 лет
Мумия "инопланетянина". Фото: dailystar.co.uk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Два древних мумифицированных останки были обнаружены в Куско, Перу, после чего их перевезли в мексиканскую столицу. С помощью радиоуглеродного метода было установлено, что возраст "необычных" мумий превышает 1000 лет. 

Об этом пишет Daily Star.

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В сообщении говорится, что некоторые специалисты предполагают, что эти нехарактерные для человека останки могут иметь внеземное происхождение.

Согласно информации, опубликованной Daily Star 13 сентября, эта находка была представлена на конференции по НЛО в Мехико, организованной известным мексиканским исследователем Хайме Мауссаном.

На событии присутствовали многие эксперты, среди которых Райан Грейвс, руководитель "Американцы за безопасность космического пространства" и бывший летчик ВМС США. 

Отчет утверждает, что найденные останки имели необычные характеристики, такие как по три пальца на конечностях, и были демонстрированы публике в стеклянных контейнерах.

Мауссан, обратившись к высокопоставленным официальным лицам, утверждал, что эти реликвии были подвергнуты исследованию в Университете Мексики (UNAM) и датировались как более чем тысячелетние. Ученый заявил, что эти находки не связаны с земной эволюцией и были обнаружены в осадках диатомовых водорослей, прежде чем стали каменными.

Напомним, что британские ученые поделились выводами о раннесредневековых захоронениях в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Могила принадлежала 15-летней девочке и интересна необычным положением тела погибшей.

 

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