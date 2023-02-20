Міністр закордонних справ Китаю прибув з візитом до москви

Китайський міністр прилетів до москви після вояжу по Європі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до москви. Цей візит є завершальним заходом у європейському турне очільника дипломатичного відомства Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє видання Sky News.

До москви за компанію

У столицю російської федерації прилетів міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Цей візит є частиною європейського турне китайського дипломата. Москва стане останнім пунктом візиту Ван Ї.

Очільник МЗС Китаю перебуватиме в російській столиці два дні, візит завершиться 22 лютого.

Що обговорюватимуть у москві

Представник міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Веньбінь заявив напередодні, що відбудеться "поглиблений обмін думками" щодо відносин між Китаєм та росією.

Також буде обговорена низка "гострих міжнародних і регіональних питань".

Нагадаємо, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та боєприпасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.

Фото: МЗС росії