Міністр закордонних справ Китаю прибув з візитом до москви

До москви прибув очільник МЗС Китаю: якою є мета візиту
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до москви. Цей візит є завершальним заходом у європейському турне очільника дипломатичного відомства Китайської Народної Республіки.
Про це повідомляє видання Sky News.
-
14 млн грн збитків через незадекларовану техніку: посадовцям митниці оголошено підозри
-
Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним
-
Штормове попередження: одеситів закликають без необхідності не виходити з дому
-
"Війна з рф — глобальний конфлікт, що стосується ядерної та продовольчої безпеки світу", — Подоляк
-
Байден у Києві передав путіну привіт через Twitter: що написав президент США
-
"Добре, що забив, але перемога важливіша": Зінченко оцінив гру "Арсеналу"
-
АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну
-
Експерт сказав, який посил дав Байден путіну своїм візитом до Києва
-
У Львові правоохоронця засудили за державну зраду до 14,5 років ув'язнення
-
Укрпошта випускає благодійну марку "ПТН ПНХ" з графіті Бенксі
До москви за компанію
У столицю російської федерації прилетів міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.
Цей візит є частиною європейського турне китайського дипломата. Москва стане останнім пунктом візиту Ван Ї.
Очільник МЗС Китаю перебуватиме в російській столиці два дні, візит завершиться 22 лютого.
Що обговорюватимуть у москві
Представник міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Веньбінь заявив напередодні, що відбудеться "поглиблений обмін думками" щодо відносин між Китаєм та росією.
Також буде обговорена низка "гострих міжнародних і регіональних питань".
Нагадаємо, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає варіанти передачі російським окупаційним військам зброї та боєприпасів для війни в Україні. США попередили китайську владу про серйозні наслідки такого кроку.
Фото: МЗС росії