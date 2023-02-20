Министр иностранных дел Китая прибыл с визитом в Москву

Китайский министр прилетел в москву после вояжа по Европе

Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в москву. Этот визит является завершающим мероприятием в европейском турне главы дипломатического ведомства Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает издание Sky News.

В москву за компанию

В столицу российской федерации прилетел министр иностранных дел Китая Ван И.

Этот визит является частью европейского турне китайского дипломата. Москва станет последним пунктом визита Ван И.

Глава МИД Китая будет находиться в российской столице два дня, визит завершится 22 февраля.

Что будут обсуждать в москве

Представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил накануне, что состоится "углубленный обмен мнениями" об отношениях между Китаем и россией.

Также будет обсужден ряд "острых международных и региональных вопросов".

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает варианты передачи российским оккупационным войскам оружия и боеприпасов для войны в Украине. США предупредили китайские власти о серьезных последствиях такого шага.

Фото: МИД россии