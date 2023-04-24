До Путіна на парад 9 травня приїде лише один іноземний лідер: про кого йдетьс

Президент Киргизстану Садир Жапаров. Фото: REUTERS

Цього року очільник диктаторської імперії Володимир Путін залишиться поза увагою міжнародної спільноти. На святкування 9-го травня до російської столиці приїде лише один іноземний лідер.

Про це повідомляє видання "Ведомости" з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації російського Президента.

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Що відомо

Мова йде про Президента Киргизстану Садира Жапарова. Лише він згодився потиснути руку кремлівському диктатору Путіну. Жапаров доєнається до урочистих заходів, присвячених 9 травню.

Минулого року, після 2-х місяців кровопролитної війни, на парад 9-го травня до Росії не приїхав жоден іноземний лідер. Жапарова покликав до Росії віце-прем'єр Олексій Оверчук, який займається міжнародними відносинами в уряді.

"Особливого значення цьому візиту надає той факт, що він приурочений до святкування нашого найголовнішого спільного свята – Дня Перемоги. Ми, звичайно ж, завжди пам'ятаємо, який внесок зробив Киргизстан у цю перемогу та захист Москви, це для нас є священним", — сказав він.

Окрім цього, Садир Жапаром також проведе переговори з очільником Кремля на найвищому рівні.

Раніше ми розповідали, що російське Міноборони та Кремль об'єдналися з Пригожиним проти Путіна. Військове командування Росії частково налагодило напружені стосунки з Пригожиним з початку квітня. Усе задля того, аби за допомогою російського інформаційного простору змусити Путіна завершити наступальні операції.

А у Брюсселі та серед країн G7 спостерігається прагнення створення гібридного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час агресії проти України. DW повідомляє з посиланням на посадовця, що найбільш реалістичним варіантом є міжнародний трибунал, який ґрунтується на українській юрисдикції.