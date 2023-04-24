До Путіна на парад 9 травня приїде лише один іноземний лідер: про кого йдетьс

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один іноземний лідер: про кого йдеться
Цього року очільник диктаторської імперії Володимир Путін залишиться поза увагою міжнародної спільноти. На святкування 9-го травня до російської столиці приїде лише один іноземний лідер.
Про це повідомляє видання "Ведомости" з посиланням на дипломатичне джерело та співрозмовника, близького до адміністрації російського Президента.
Що відомо
Мова йде про Президента Киргизстану Садира Жапарова. Лише він згодився потиснути руку кремлівському диктатору Путіну. Жапаров доєнається до урочистих заходів, присвячених 9 травню.
Минулого року, після 2-х місяців кровопролитної війни, на парад 9-го травня до Росії не приїхав жоден іноземний лідер. Жапарова покликав до Росії віце-прем'єр Олексій Оверчук, який займається міжнародними відносинами в уряді.
"Особливого значення цьому візиту надає той факт, що він приурочений до святкування нашого найголовнішого спільного свята – Дня Перемоги. Ми, звичайно ж, завжди пам'ятаємо, який внесок зробив Киргизстан у цю перемогу та захист Москви, це для нас є священним", — сказав він.
Окрім цього, Садир Жапаром також проведе переговори з очільником Кремля на найвищому рівні.
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