Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Фото: REUTERS

В этом году глава диктаторской империи Владимир Путин останется без внимания международного сообщества. На празднование 9 мая в российскую столицу приедет только один иностранный лидер.

Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник и собеседника, близкого к администрации российского Президента.

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О ком идет речь

Речь идет о Президенте Кыргызстана Садыре Жапарове. Только он согласился пожать руку кремлевскому диктатору Путину. Жапаров доходит до торжественных мероприятий, посвященных 9 мая.

В прошлом году, после 2-х месяцев кровопролитной войны, на парад 9 мая в Россию не приехал ни один иностранный лидер. Жапарова призвал в Россию вице-премьер Алексей Оверчук, занимающийся международными отношениями в правительстве.

"Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного совместного праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Кыргызстан в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", — сказал он.

Кроме того, Садыр Жапаром также проведет переговоры с главой Кремля на самом высоком уровне.

Ранее мы рассказывали, что российское Минобороны и Кремль объединились с Пригожиным против Путина. Военное командование России отчасти наладило напряженные отношения с Пригожиным с начала апреля. Все для того, чтобы с помощью российского информационного пространства вынудить Путина завершить наступательные операции.

А в Брюсселе и среди стран G7 наблюдается стремление к созданию гибридного трибунала для привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время агрессии против Украины. DW сообщает со ссылкой на чиновника, что наиболее реалистичным вариантом является международный трибунал, основанный на украинской юрисдикции.