В Путин на парад 9 мая приедет только один иностранный лидер: о ком идет речь
В этом году глава диктаторской империи Владимир Путин останется без внимания международного сообщества. На празднование 9 мая в российскую столицу приедет только один иностранный лидер.
Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник и собеседника, близкого к администрации российского Президента.
О ком идет речь
Речь идет о Президенте Кыргызстана Садыре Жапарове. Только он согласился пожать руку кремлевскому диктатору Путину. Жапаров доходит до торжественных мероприятий, посвященных 9 мая.
В прошлом году, после 2-х месяцев кровопролитной войны, на парад 9 мая в Россию не приехал ни один иностранный лидер. Жапарова призвал в Россию вице-премьер Алексей Оверчук, занимающийся международными отношениями в правительстве.
"Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного совместного праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Кыргызстан в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", — сказал он.
Кроме того, Садыр Жапаром также проведет переговоры с главой Кремля на самом высоком уровне.
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