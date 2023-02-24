У Польщі 24 лютого відбувся марш солідарності з Україною

Марш солідарності в Польщі до річниці російського вторгнення в Україну

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого, в Польщі під російським посольством зібралися тисячі українців та поляків з синьо-жовтими прапорами й плакатами на підтримку України.

Новини. LIVE показує, як відбувся марш у Варшаві.

Марш солідарності з Україною у Варшаві

У четвер, 24 лютого, під російським посольством зібралися тисячі українців та поляків з синьо-жовтими прапорами й плакатами на підтримку України та із засудження війни й звірств путінського режиму. Організатори акції згадали кожен місяць трагічного року, який став одночасно роком незламності. Полеглих пом'янули хвилиною мовчання.

Від російського посольства українці колоною вирушать до Парламенту Польщі. Під час заходу збирали кошти на генератори для українських лікарень та ліхтарики для дітей.

На акції присутні не лише поляки та українці, а й білоруси та багато людей інших національностей.

Нагадаємо, до річниці війни у Лондоні з'явився величезний український стяг перед російським посольством. Активісти пофарбували частину вулиці перед будівлею російського посольства у жовто-блакитний колір на знак підтримки України.

Фото: Новини.LIVE