В Польше 24 февраля прошел марш солидарности с Украиной

Марш солидарности в Польше к годовщине российского вторжения в Украину

К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в Польше под российским посольством собрались тысячи украинцев и поляков с сине-желтыми флагами и плакатами в поддержку Украины.

Новини. LIVE показывает, как прошел марш в Варшаве.

Марш солидарности с Украиной в Варшаве

В четверг, 24 февраля, под российским посольством собрались тысячи украинцев и поляков с сине-желтыми флагами и плакатами в поддержку Украины и по осуждению войны и зверствам путинского режима. Организаторы акции вспомнили каждый месяц трагического года, ставшего одновременно годом несокрушимости. Павших помянули минутой молчания.

От российского посольства украинцы колонной отправятся в Парламент Польши. Во время мероприятия собирали средства на генераторы для украинских больниц и фонарики для детей.

На акции присутствуют не только поляки и украинцы, но и белорусы и много людей других национальностей.

Напомним, к годовщине войны в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством . Активисты выкрасили часть улицы перед зданием российского посольства в желто-голубой цвет в знак поддержки Украины.

Фото: Новини.LIVE