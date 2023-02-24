В Польше 24 февраля прошел марш солидарности с Украиной

К годовщине российского вторжения: в Польше состоялся марш солидарности с Украиной
К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в Польше под российским посольством собрались тысячи украинцев и поляков с сине-желтыми флагами и плакатами в поддержку Украины.
Новини. LIVE показывает, как прошел марш в Варшаве.
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Марш солидарности с Украиной в Варшаве
В четверг, 24 февраля, под российским посольством собрались тысячи украинцев и поляков с сине-желтыми флагами и плакатами в поддержку Украины и по осуждению войны и зверствам путинского режима. Организаторы акции вспомнили каждый месяц трагического года, ставшего одновременно годом несокрушимости. Павших помянули минутой молчания.
От российского посольства украинцы колонной отправятся в Парламент Польши. Во время мероприятия собирали средства на генераторы для украинских больниц и фонарики для детей.
На акции присутствуют не только поляки и украинцы, но и белорусы и много людей других национальностей.
Напомним, к годовщине войны в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством . Активисты выкрасили часть улицы перед зданием российского посольства в желто-голубой цвет в знак поддержки Украины.
Фото: Новини.LIVE