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До США прибув новий посол Китаю: чи можлива відлига у стосунках

24 травня 2023 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До США прибув новий посол Китаю: чи можлива відлига у стосунках
Новий посол Китаю в США Се Фен. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новий посол Китаю в США Се Фен прибув, щоб зайняти свою посаду. Він приземлився на летовищі Нью-Йорка.

Про це повідомяє видання "РИА Новости: США" у Telegram

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Відомо, що відпразу дипломат поспілкувався із журналістами. Заявив, що у двосторонніх відносинах між країнами є "серйозні труднощі" та пообіцяв керуватися принципом "мирного співіснування".

Зауважимо, що цей приїзд Се Фена до США відбувся після заяви Байдена після закінчення G-7 у Хіросімі. Там Байден заявив, що двосторонні відносини "дуже скоро почнуть теплішати".

Новий посол

Се — кар’єрний дипломат і фахівець з американсько-китайських відносин. Раніше він працював заступником міністра закордонних справ і є наступником Цінь Ганга, який залишив Вашингтон у січні, щоб стати міністром закордонних справ Китаю.

Чи можлива відлига у стосунках Китаю та США

Оглядачі зазначають, що Се прибуває до Вашингтона в тоді, коли американсько-китайські відносини досягли 50-річного мінімуму через напруженість, пов'язану з торгівлею, Тайванем і інцидентом з китайською шпигунською кулею в лютому. Приїзд Се свідчить про те, що Пекін, можливо, захоче зменшити цю двосторонню гостроту. 

Нагадаємо, китайська влада образилася на "антикитайську діяльність" Японії під час саміту Великої сімки у Хіросімі. МЗС Китаю викликало посла Японії. Посол Японії в Китаї Хідео Тарумі висловив здивування такій реакції китайської влади.

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