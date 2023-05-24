В США прибыл новый посол Китая: возможна ли оттепель в отношениях

Новый посол Китая в США Се Фэн. Фото: Telegram

Новый посол Китая в США Се Фэн прибыл, чтобы занять свой пост. Он приземлился на аэродроме Нью-Йорка.

Об этом сообщает издание "РИА Новости: США" в Telegram.

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Известно, что дипломат уже успел пообщаться с журналистами. Заявил, что в двусторонних отношениях между странами есть "серьезные трудности" и пообещал руководствоваться принципом "мирного сосуществования".

Отметим, что этот приезд Се Фена в США состоялся после заявления Байдена по окончании G-7 в Хиросиме. Там Байден заявил, что двусторонние отношения "очень скоро начнут теплеть".

Новый посол

Се Фэн — карьерный дипломат и специалист по американо-китайским отношениям. Ранее он работал замминистра иностранных дел и является преемником Цинь Ганга, который покинул Вашингтон в январе, чтобы стать министром иностранных дел Китая.

Возможна ли оттепель в отношениях Китая и США

Обозреватели отмечают, что Се прибыл в Вашингтон в то время, когда американо-китайские отношения достигли 50-летнего минимума из-за напряженности, связанной с торговлей, Тайванем и инцидентом с китайским шпионским шаром в феврале. Приезд Се свидетельствует о том, что Пекин, возможно, захочет снизить эту двустороннюю остроту.

Напомним, китайские власти обиделись на "антикитайскую деятельность" Японии во время саммита Большой семерки в Хиросиме. МИД Китая вызвал посла Японии. Посол Японии в Китае Хидео Таруми выразил удивление такой реакции китайских властей.