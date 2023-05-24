Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В США прибыл новый посол Китая: возможна ли оттепель в отношениях arrow

В США прибыл новый посол Китая: возможна ли оттепель в отношениях

24 мая 2023 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США прибыл новый посол Китая: возможна ли оттепель в отношениях
Новый посол Китая в США Се Фэн. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Новый посол Китая в США Се Фэн прибыл, чтобы занять свой пост. Он приземлился на аэродроме Нью-Йорка.

Об этом сообщает издание "РИА Новости: США" в Telegram.

Читайте также:

Известно, что дипломат уже успел пообщаться с журналистами. Заявил, что в двусторонних отношениях между странами есть "серьезные трудности" и пообещал руководствоваться принципом "мирного сосуществования".

Отметим, что этот приезд Се Фена в США состоялся после заявления Байдена по окончании G-7 в Хиросиме. Там Байден заявил, что двусторонние отношения "очень скоро начнут теплеть".

Новый посол

Се Фэн — карьерный дипломат и специалист по американо-китайским отношениям. Ранее он работал замминистра иностранных дел и является преемником Цинь Ганга, который покинул Вашингтон в январе, чтобы стать министром иностранных дел Китая.

Возможна ли оттепель в отношениях Китая и США

Обозреватели отмечают, что Се прибыл в Вашингтон в то время, когда американо-китайские отношения достигли 50-летнего минимума из-за напряженности, связанной с торговлей, Тайванем и инцидентом с китайским шпионским шаром в феврале. Приезд Се свидетельствует о том, что Пекин, возможно, захочет снизить эту двустороннюю остроту.

Напомним, китайские власти обиделись на "антикитайскую деятельность" Японии во время саммита Большой семерки в Хиросиме. МИД Китая вызвал посла Японии. Посол Японии в Китае Хидео Таруми выразил удивление такой реакции китайских властей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас