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Китай засудив саміт G7 та застеріг країни-учасниці від тиску на Пекін

21 травня 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Китай засудив саміт G7 та застеріг країни-учасниці від тиску на Пекін
Китай засудив саміт G7. Фото: The New York Times
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лідери G7 у Японії оприлюднили комюніке із закликом до "конструктивних і стабільних відносин" з Китаєм, а також до "миру та стабільності" в протоці між Китаєм і Тайванем. 

Про це пише видання "The New York Times" із посиланням на заяву МЗС Китаю. 

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Проте міністерство закордонних справ Китаю відразу відреагувало на цей документ. У МЗС Китаю вважають, що коментарі лідерів G7 щодо Тайваню є неприйнятним втручанням. У заяві G7 йдеться про підтримку незалежності Тайваню, "і результат створить лише серйозні потрясіння для миру та стабільності в Тайванській протоці".

"Тайвань — це Тайвань Китаю. Вирішення тайванського питання — це справа самого китайського народу", — заявили у МЗС КНР. 

Нагадаємо, у Японії триває саміт країн G7. 20 травня лідери країн G7 закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з української території.

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