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Китай осудил саммит G7 и предостерег страны от давления на Пекин

21 мая 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Китай осудил саммит G7 и предостерег страны от давления на Пекин
Китай осудил саммит G7. Фото: The New York Times
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лидеры G7 в Японии обнародовали коммюнике с призывом к "конструктивным и стабильным отношениям" с Китаем, а также к "миру и стабильности" в проливе между Китаем и Тайванем.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на заявление МИД Китая.

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Однако министерство иностранных дел Китая сразу отреагировало на этот документ. В МИД Китая считают, что комментарии лидеров G7 по поводу Тайваня являются неприемлемым вмешательством. В заявлении G7 говорится о поддержке независимости Тайваня, "и результат создаст лишь серьезные потрясения для мира и стабильности в Тайванском проливе".

"Тайвань — это Тайвань Китая. Решение тайваньского вопроса — это дело самого китайского народа", — отреагировали в МИД КНР.

Напомним, в Японии продолжается саммит стран G7. 20 мая лидеры стран G7 призвали Китай давить на Россию, чтобы она вывела свои войска с украинской территории.

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