Китай осудил саммит G7 и предостерег страны от давления на Пекин

Китай осудил саммит G7. Фото: The New York Times

Лидеры G7 в Японии обнародовали коммюнике с призывом к "конструктивным и стабильным отношениям" с Китаем, а также к "миру и стабильности" в проливе между Китаем и Тайванем.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на заявление МИД Китая.

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Однако министерство иностранных дел Китая сразу отреагировало на этот документ. В МИД Китая считают, что комментарии лидеров G7 по поводу Тайваня являются неприемлемым вмешательством. В заявлении G7 говорится о поддержке независимости Тайваня, "и результат создаст лишь серьезные потрясения для мира и стабильности в Тайванском проливе".

"Тайвань — это Тайвань Китая. Решение тайваньского вопроса — это дело самого китайского народа", — отреагировали в МИД КНР.

Напомним, в Японии продолжается саммит стран G7. 20 мая лидеры стран G7 призвали Китай давить на Россию, чтобы она вывела свои войска с украинской территории.