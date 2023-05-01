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"Добре бути вдома": Дональд Трамп прилетів до Абердина, рідного міста його матері

1 травня 2023 15:59
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
"Добре бути вдома": Дональд Трамп прилетів до Абердина, рідного міста його матері
Дональд Трамп виходить з особистого літака після приземлення в Абердині, Шотландія. Фото: REUTERS/Russell Cheyne
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Екс-президент США Дональд Трамп вперше після закінчення свого терміну прилетів до Абердина, Шотланлія. Це місто — батьківщина його матері Мері Енн Маклауд Трамп, а поруч з ним знаходиться його власний гольф-клуб Menie estate.

Про це пише видання The Telegraph.

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Деталі

Дональд Трамп повернувся до Абердина вперше після від'їзду з Білого дому. Він прилетів туди на особистому літаку Boeing 757 цього ранку. 

Очікується, що він проведе деякий час на своєму гольф-курорті Menie Estate в Балмеді, на північ від міста, зігравши партію і провівши зустрічі.

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Особистий літак Дональда Трампа Boeing 757. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

У вівторок Трамп поїде на своє поле для гольфу та готель Turnberry в Південному Ейрширі, які його компанія придбала в 2014 році і з тих пір відремонтувала, витративши на це мільйони доларів. Також очікується, що до нього приєднається його син Ерік, виконавчий віце-президент Trump Organization.

У дописі на своїй соціальній платформі Truth, пан Трамп згадав, що проінспектує свої шотландські та ірландські поля для гольфу і готелі, які він вважає одними з найкращих у світі, включаючи Тернберрі і Абердин в Шотландії та Дунбег в Ірландії.

"Я зустрінуся з багатьма чудовими друзями і переріжу стрічку на новому і приголомшливому другому полі в Абердині. Дуже хвилююче, незважаючи на те, що в мене на думці "ЗРОБИТИ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ", насправді, Америка буде ЩЕ БІЛЬШ ВЕЛИЧНОЮ, ніж будь-коли раніше!!!" — написав екс-президент.

Звітність, опублікована на початку цього року показала, що у 2021 році Тернберрі зазнав збитків до оподаткування в розмірі 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, а поле в Балмеді — 697 000 фунтів стерлінгів.

Очікується, що пан Трамп приземлиться в аеропорту Шеннон в Ірландії в середу і відвідає свій готель Trump International Hotel і гольф-поле за межами Дунбега в графстві Клер.

Нагадаємо, Трампа судитимуть за зґвалтування оглядача консультацій у 1995 році. 

Також у кримінальній справі про підбурювання до бунту в Капітолії та спробі запобігти своїй поразці на виборах 2020 дав свідчення колишній віце-президент при Трампі Майк Пенс. 

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