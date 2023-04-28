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Колишній віцепрезидент США Майк Пенс дав свідчення у справі проти Трампа

28 квітня 2023 16:48
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс дав свідчення у справі проти Трампа
Колишній віцепрезидент США при Трампі Майк Пенс. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Майк Пенс, який займав посаду віцепрезидента при правлінні Трампа в США, дав свідчення у кримінальному розслідуванні щодо Трампа. Свідчення Пенса стали надважливим кроком у справі. 

Про це повідомляє видання BBC.

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Деталі

У рамках кримінального розслідування звинувачень у тому, що колишній президент Дональд Трамп намагався запобігти своїй поразці на виборах 2020 року і підбурював до бунту в Капітолії 6 січня, колишній віцепрезидент Майк Пенс давав свідчення перед федеральним великим журі у Вашингтоні, округ Колумбія.

За інформацією джерел, допит прокурорів проходив у закритому режимі і тривав більш ніж сім годин. 

Пенс отримав повістку ще на початку цього року, і його адвокати безуспішно намагалися її оскаржити, стверджуючи, що його роль як голови Сенату під час перебування на посаді надавала йому імунітет Конгресу.

Розслідування веде спеціальний адвокат Джек Сміт, колишній прокурор у справах воєнних злочинів. Він шукає докази того, чи порушили Трамп і його союзники федеральний закон у своїх спробах оскаржити результати виборів і причетності до бунту в Капітолії.

Свідчення Пенса є важливим кроком у розслідуванні, й очікується, що прокурори запитають його про його взаємодію з Трампом і його командою напередодні заворушень.

Трамп, який стикається з іншими юридичними проблемами, включаючи ще одне федеральне розслідування щодо можливого неправильного поводження з секретними документами, прокоментував свідчення Пенса, заявивши: "Я не знаю, що він сказав, але я йому дуже довіряю".

Як повідомляється, Пенс розглядає можливість участі у президентських виборах у 2024 році, що поставить його в пряму конкуренцію з Трампом за номінацію від республіканців.

Нагадаємо, на початку квітня Трампа арештували та висунули кримінальні звинувачення. 

Також Трамп подав півмільярдний позов на свого колишнього юриста за неналежне виконання своєї роботи. 

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