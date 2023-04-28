Бывший вице-президент США Майк Пенс дал показания по делу против Трампа

Бывший вице-президент США при Трампе Майк Пенс. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Мария Кагал Редактор международного отдела

Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при правлении Трампа в США, дал показания в уголовном расследовании по Трампу. Свидетельства Пенса стали важным шагом в деле.

Об этом сообщает издание BBC.

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В рамках уголовного расследования обвинений в том, что бывший президент Дональд Трамп пытался предотвратить свое поражение на выборах 2020 года и подстрекал к бунту в Капитолии 6 января, бывший вице-президент Майк Пенс давал показания перед федеральным крупным жюри в Вашингтоне, округ Колумби.

По информации источников, допрос прокуроров проходил в закрытом режиме и длился более семи часов.

Пенс получил повестку еще в начале этого года, и его адвокаты безуспешно пытались ее обжаловать, утверждая, что его роль как главы Сената во время пребывания в должности придавала ему иммунитет Конгресса.

Расследование ведет специальный адвокат Джек Смит, бывший прокурор по военным преступлениям. Он ищет доказательства того, нарушили ли Трамп и его союзники федеральный закон в своих попытках оспорить результаты выборов и причастности к бунту в Капитолии.

Свидетельство Пенса является важным шагом в расследовании, и ожидается, что прокуроры спросят его о его взаимодействии с Трампом и его командой накануне беспорядков.

Трамп, который сталкивается с другими юридическими проблемами, включая еще одно федеральное расследование относительно возможного неправильного обращения с секретными документами, прокомментировал показания Пенса, заявив: "Я не знаю, что он сказал, но я ему очень доверяю".

Пенс рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2024 году, что поставит его в прямую конкуренцию с Трампом за номинацию от республиканцев.

Напомним, в начале апреля Трампа арестовали и предъявили уголовные обвинения.

Также Трамп подал полумиллиардный иск на бывшего юриста за ненадлежащее выполнение своей работы.