"Хорошо быть дома": Дональд Трамп прилетел в Абердин, родной город его матери

Дональд Трамп выходит из личного самолета после приземления в Абердине, Шотландия. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Мария Кагал Редактор международного отдела

Экс-президент США Дональд Трамп впервые по истечении своего срока прилетел в Абердин, Шотланлия. Этот город — родина его матери Мэри Энн Маклауд Трамп, а рядом с ним находится его собственный гольф-клуб Menie estate.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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Дональд Трамп вернулся в Абердин впервые после выезда из Белого дома. Он прилетел туда на личном самолете Boeing 757 этим утром.

Ожидается, что он проведет некоторое время на своем гольф-курорте Menie Estate в Балмеде, севернее города, сыграв партию и проведя встречи.

Личный самолет Дональда Трампа Boeing 757. Фото: REUTERS/Russell Cheyne

Во вторник Трамп поедет на свое поле для гольфа и гостиницу Turnberry в Южном Эйршире, которую его компания приобрела в 2014 году и с тех пор отремонтировала, потратив на это миллионы долларов. Также ожидается, что к нему присоединится его сын Эрик, исполнительный вице-президент Trump Organization.

В сообщении на своей социальной платформе Truth, господин Трамп упомянул, что проинспектирует свои шотландские и ирландские поля для гольфа и гостиницы, которые он считает одними из лучших в мире, включая Тернберри и Абердин в Шотландии, а также Дунбег в Ирландии.

"Я встречусь со многими замечательными друзьями и перережу ленту на новом и потрясающем втором поле в Абердине. Очень волнительно, несмотря на то, что у меня на уме "СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА", на самом деле, Америка будет ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЕЛИКОЙ, чем когда-либо!!!" — написал экс-президент.

Отчетность, опубликованная в начале этого года, показала, что в 2021 году Тернберри понес убытки до налогообложения в размере 3,7 миллиона фунтов стерлингов, а поле в Балмеде — 697 000 фунтов стерлингов.

Ожидается, что господин Трамп приземлится в аэропорту Шеннон в Ирландии в среду и посетит свой отель Trump International Hotel и гольф-поле за пределами Дунбега в графстве Клер.

Напомним, Трампа будут судить за изнасилование обозревателя консультаций в 1995 году.

Также по уголовному делу о подстрекательстве к бунту в Капитолии и попытке предотвратить свое поражение на выборах 2020 года дал показания бывший вице-президент при Трампе Майк Пенс.