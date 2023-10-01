Домовленості з США щодо постачання зброї Україні лишаються в силі, — посол

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: Liga.net

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова запевнила, що поставкам зброї та обладнання від США, схваленим раніше, нічого не загрожує. Вони зберігаються в силі після ухвалення Сенатом США тимчасової бюджетної резолюції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна".

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"Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є", — написала Маркарова у Фейсбуці.

Вона додала, що після завершення цього терміну буде потрібно нове рішення.

Раніше ми повідомляли, що для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів до нього не включено.

Додамо, президент США Джо Байден виступив з жорсткою заявою про загрози для демократії Штатів. Американський лідер згадав за екстремістські рухи в Республіканській партії, які підтримує колишній президент країни Дональд Трамп.