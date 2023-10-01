Договоренности с США о поставке оружия Украине остаются в силе, — посол

Посол Украины в США – Оксана Маркарова. Фото: Liga.net

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова заверила, что поставкам оружия и оборудования от США, одобренным ранее, ничего не угрожает. Они сохраняются в силе после принятия Сенатом США временной бюджетной резолюции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы-Украина".

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"Пока временная бюджетная резолюция принята только на 45 дней. Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть", — написала Маркарова в Фейсбуке.

Она добавила, что по истечении этого срока потребуется новое решение.

Ранее мы сообщали, что для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

Добавим, Президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением об угрозах для демократии Штатов. Американский лидер вспомнил экстремистские движения в Республиканской партии, которые поддерживает бывший президент страны Дональд Трамп.