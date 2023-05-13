Дональд Трамп втілив образ Джокера

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп вирішив "закосити" під Джокера із відомого фільму Крістофера Нолана "Темний лицар". І про свої злодіяння розказати широкому загалу.

Трамп виклав у соцмережах світлину, де він, уподібнившись Джокеру, позує на тлі нібито підірваного телеканалу CNN.

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Відомо, з самим телеканалом політика пов'язує давня історія претензій: Трамп неодноразово звинувачував його у наклепі, а восени 2022 року навіть подав проти нього позов за наклеп.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп подав позов проти Джин Керролл, у зґвалтуванні якої його було визнано винним судом Манхеттена. Трамп вимагає скасувати це рішення і постанову про виплату 5 млн доларів США.