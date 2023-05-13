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Дональд Трамп воплотил образ Джокера

13 мая 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дональд Трамп воплотил образ Джокера
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывший президент США Дональд Трамп решил "закосить" под Джокера из известного фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь". И о своих злодеяниях рассказать широкой общественности.

Трамп выложил в соцсетях фотографию, где он, уподобившись Джокеру, позирует на фоне якобы взорванного телеканала CNN.

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Известно, что с самим телеканалом политика связывает давняя история претензий: Трамп неоднократно обвинял его в клевете, а осенью 2022 года даже подал против него иск за клевету.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп подал иск против Джин Кэрролл, в изнасиловании которой он был признан виновным судом Манхэттена. Трамп требует отменить это решение и постановление о выплате 5 млн. долларов США.

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