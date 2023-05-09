Трампа визнали винним у справі про зґвалтування журналістки

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Суд присяжних у США визнав винним колишнього президента США Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування журналістки Джин Керрол.

Про це пише CNN.

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Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп вчинив проти Джин Керролл сексуальне насильство у роздягальні розкішного універмагу навесні 1996 року.

Суд постановив, що Дональд Трамп має виплатити Джин Керролл близько 2 мільйонів доларів відшкодування за її цивільний позов.

Крім того, журі визнало Дональда Трампа винним у наклепі за іншим позовом, який подала письменниця. За цим позовом Трамп повинен виплатити майже 3 мільйони доларів відшкодування.

Справа про зґвалтування Джин Керролл

79-річна Керролл звинуватила 76-річного Трампа в тому, що він зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman наприкінці 1995 або на початку 1996 року, а потім підривав довіру до неї в суспільстві та її кар’єру.

Позов жінки про наклеп стосується допису в жовтні 2022 року на платформі Трампа Truth Social, де Трамп назвав справу колишньої авторки журналу Elle "повною аферою" та "обманом і брехнею".

Заява про зґвалтування була включена до мемуарів Керролл "Для чого нам потрібні чоловіки? Скромна пропозиція", уривки з яких були опубліковані в журналі New York у червні 2019 року.

У своєму цивільному позові Керролл вимагала відшкодування невизначених збитків.

Вона також окремо подала до суду на Трампа за наклеп після того, як він спростував її заяву, використовуючи подібні формулювання, після публікації уривків із книги.

Нагадаємо, раніше суд відмовив Трампу в анулюванні звинувачень у справі про зґвалтування.

Додамо, Майк Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента при правлінні Трампа в США, дав свідчення у кримінальному розслідуванні щодо Трампа. Свідчення Пенса стали надважливим кроком у справі.