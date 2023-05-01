Суд відмовив Трампу в анулюванні звинувачень у справі про зґвалтування

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Письменниця Е. Джін Керролл продовжує захист своїх звинувачень проти Трампа, якого звинувачує у зґвалтуванні. Суд відмовив експрезиденту в позові про наклеп.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Деталі

Письменниця Е. Джин Керролл, що висунула звинувачення проти експрезидента США Дональда Трампа в зґвалтуванні та наклепі, запевняє в правдивості своїх суджень.

Після того, як федеральний суд Манхеттена відхилив намагання Трампа скасувати судовий розгляд, Керролл зазначила, що її позов не є проявом пошуку уваги до своєї персони як письменниці. І попри суспільні думки щодо її "чудового" стану, вона стверджує, що не бреше.

Трамп не прийшов на суд, який триває вже четвертий день. У понеділок він був у Шотландії, щоб відвідати там свої поля для гольфу, плануючи ще одну поїздку з такою ж метою в Ірландію.

Справа про зґвалтування Е. Джин Керролл

79-річна Керролл звинуватила 76-річного Трампа в тому, що він зґвалтував її в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman наприкінці 1995 або на початку 1996 року, а потім підривав довіру до неї в суспільстві та її кар’єру.

Позов жінки про наклеп стосується допису в жовтні 2022 року на платформі Трампа Truth Social, де Трамп назвав справу колишньої авторки журналу Elle "повною аферою" та "обманом і брехнею".

Заява про зґвалтування була включена до мемуарів Керролл "Для чого нам потрібні чоловіки? Скромна пропозиція", уривки з яких були опубліковані в журналі New York у червні 2019 року.

У своєму цивільному позові Керролл вимагає відшкодування невизначених збитків.

Вона також окремо подала до суду на Трампа за наклеп після того, як він спростував її заяву, використовуючи подібні формулювання, після публікації уривків із книги.

Нагадаємо, що Майк Пенс, який займав посаду віцепрезидента при правлінні Трампа в США, дав свідчення у кримінальному розслідуванні щодо Трампа. Свідчення Пенса стали надважливим кроком у справі.