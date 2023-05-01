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Суд отказал Трампу в аннулировании обвинений по делу об изнасиловании

1 мая 2023 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд отказал Трампу в аннулировании обвинений по делу об изнасиловании
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Писательница Э. Джин Кэрролл продолжает защиту своих обвинений против Трампа, обвиняемого в изнасиловании. Суд отказал экспрезиденту в иске о клевете.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Писательница Э. Джин Кэрролл, выдвинувшая обвинения против экспрезидента США Дональда Трампа в изнасиловании и клевете, уверяет в правдивости своих суждений.

После того, как федеральный суд Манхэттена отклонил попытки Трампа упразднить судебное разбирательство, Кэрролл отметила, что ее иск не является проявлением поиска внимания к своей персоне как писательнице. И, несмотря на общественные мысли относительно ее "прекрасного" состояния, она утверждает, что не лжет.

Трамп не пришел на суд, который проходит уже четвертый день. В понедельник он был в Шотландии, чтобы посетить свои поля для гольфа, планирует еще одну поездку с такой же целью в Ирландию.

Дело об изнасиловании Э. Джин Кэрролл

79-летняя Кэрролл обвинила 76-летнего Трампа в том, что он изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в конце 1995 или начале 1996 года, а затем подрывал доверие к ней в обществе и ее карьеру.

Иск женщины о клевете касается сообщения в октябре 2022 года на платформе Трампа Truth Social, где Трамп назвал дело бывшего автора журнала Elle "полной аферой" и "обманом и ложью".

Заявление об изнасиловании было включено в мемуары Кэрролл "Для чего нам нужны мужчины? Скромное предложение", отрывки из которых были опубликованы в журнале New York в июне 2019 года.

В своем гражданском иске Кэрролл требует возмещения неопределенного ущерба.

Она также отдельно подала в суд на Трампа за клевету после того, как он опроверг ее заявление, используя подобные формулировки после публикации отрывков из книги.

Напомним, что Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при правлении Трампа в США, дал показания в уголовном расследовании по Трампу. Свидетельства Пенса стали важным шагом в деле.

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