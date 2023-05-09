Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Трампа признали виновным в деле об изнасиловании журналистки arrow

Трампа признали виновным в деле об изнасиловании журналистки

9 мая 2023 22:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Трампа признали виновным в деле об изнасиловании журналистки
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Суд присяжных в США признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэррол.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Что решил суд

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп совершил против Джин Кэрролл сексуальное насилие в раздевалке роскошного универмага весной 1996 года.

Суд постановил, что Дональд Трамп должен выплатить Джин Кэрролл около 2 миллионов долларов возмещения за ее гражданский иск.

Кроме того, жюри признало Дональда Трампа виновным в клевете по другому иску, который подала писательница. По этому иску Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения.

Дело об изнасиловании Джин Кэрролл

79-летняя Кэрролл обвинила 76-летнего Трампа в том, что он изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в конце 1995 или начале 1996 года, а затем подрывал доверие к ней в обществе и ее карьеру.

Иск женщины о клевете касается сообщения в октябре 2022 года на платформе Трампа Truth Social, где Трамп назвал дело бывшего автора журнала Elle "полной аферой" и "обманом и ложью".

Заявление об изнасиловании было включено в мемуары Кэрролл "Для чего нам нужны мужчины? Скромное предложение", отрывки из которых были опубликованы в журнале New York в июне 2019 года.

В своем гражданском иске Кэрролл требовала возмещения неопределенного ущерба.

Она также отдельно подала в суд на Трампа за клевету после того, как он опроверг ее заявление, используя подобные формулировки после публикации отрывков из книги.

Напомним, ранее суд отказал Трампу в аннулировании обвинений по делу об изнасиловании.

Добавим, Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при правлении Трампа в США, дал показания в уголовном расследовании по Трампу. Свидетельства Пенса стали важным шагом в деле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас