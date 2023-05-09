Трампа признали виновным в деле об изнасиловании журналистки

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Суд присяжных в США признал виновным бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования журналистки Джин Кэррол.

Об этом пишет CNN.

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Что решил суд

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп совершил против Джин Кэрролл сексуальное насилие в раздевалке роскошного универмага весной 1996 года.

Суд постановил, что Дональд Трамп должен выплатить Джин Кэрролл около 2 миллионов долларов возмещения за ее гражданский иск.

Кроме того, жюри признало Дональда Трампа виновным в клевете по другому иску, который подала писательница. По этому иску Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения.

Дело об изнасиловании Джин Кэрролл

79-летняя Кэрролл обвинила 76-летнего Трампа в том, что он изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman в конце 1995 или начале 1996 года, а затем подрывал доверие к ней в обществе и ее карьеру.

Иск женщины о клевете касается сообщения в октябре 2022 года на платформе Трампа Truth Social, где Трамп назвал дело бывшего автора журнала Elle "полной аферой" и "обманом и ложью".

Заявление об изнасиловании было включено в мемуары Кэрролл "Для чего нам нужны мужчины? Скромное предложение", отрывки из которых были опубликованы в журнале New York в июне 2019 года.

В своем гражданском иске Кэрролл требовала возмещения неопределенного ущерба.

Она также отдельно подала в суд на Трампа за клевету после того, как он опроверг ее заявление, используя подобные формулировки после публикации отрывков из книги.

Напомним, ранее суд отказал Трампу в аннулировании обвинений по делу об изнасиловании.

Добавим, Майк Пенс, занимавший должность вице-президента при правлении Трампа в США, дал показания в уголовном расследовании по Трампу. Свидетельства Пенса стали важным шагом в деле.