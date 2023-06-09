Дональду Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами, — CNN

Колишній Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Адвокат Трампа Джим Трасті підтвердив у четвер увечері, що колишньому президенту висунули звинувачення за сімома пунктами, і повідомив, що звинувачення "випливають із звинувачень у шпигунстві".

Про це пише агенція CNN.

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Він сказав, що його команда не отримала копію обвинувального акту, а натомість отримала повістку електронною поштою.

Адвокат також підтвердив, що Трамп постане перед судом у вівторок, але не сказав, які адвокати будуть присутні з колишнім президентом.

У четвер увечері Трамп також опублікував відео, в якому заявив, що він "невинна людина".

Зауважимо, це перший випадок в історії, коли президенту висунуто федеральні звинувачення.

Це обвинувачення є другим випадком цього року, коли проти Трампа висувають кримінальні звинувачення. У квітні окружний прокурор Манхеттена висунув Трампу звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації бізнесу.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації у зв'язку з виплатами двом жінкам, включаючи порноакторку Стормі Деніелс, за мовчання про їхній зв'язок.

Відповідно до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.