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Дональду Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами, — CNN

9 червня 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дональду Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами, — CNN
Колишній Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Адвокат Трампа Джим Трасті підтвердив у четвер увечері, що колишньому президенту висунули звинувачення за сімома пунктами, і повідомив, що звинувачення "випливають із звинувачень у шпигунстві".

Про це пише агенція CNN.

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Він сказав, що його команда не отримала копію обвинувального акту, а натомість отримала повістку електронною поштою. 

Адвокат також підтвердив, що Трамп постане перед судом у вівторок, але не сказав, які адвокати будуть присутні з колишнім президентом.

У четвер увечері Трамп також опублікував відео, в якому заявив, що він "невинна людина".

Зауважимо, це перший випадок в історії, коли президенту висунуто федеральні звинувачення.

Це обвинувачення є другим випадком цього року, коли проти Трампа висувають кримінальні звинувачення. У квітні окружний прокурор Манхеттена висунув Трампу звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації бізнесу.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації у зв'язку з виплатами двом жінкам, включаючи порноакторку Стормі Деніелс, за мовчання про їхній зв'язок.

Відповідно до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.

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