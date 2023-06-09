Дональду Трампу предъявлены обвинения по семи пунктам, — CNN

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Адвокат Дональда Трампа Джим Трасти подтвердил в четверг вечером, что бывшему президенту предъявлены обвинения по семи пунктам, и сообщил, что обвинения "вытекают из обвинений в шпионаже".

Об этом пишет агентство CNN.

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Он сказал, что его команда не получила копию обвинительного акта, а получила повестку по электронной почте.

Адвокат также подтвердил, что Трамп предстанет перед судом во вторник, 13 июня, но не сказал, какие адвокаты будут присутствовать с бывшим президентом.

В четверг вечером Трамп также опубликовал видео, в котором заявил, что он "невинный человек".

Заметим, что это первый случай в истории, когда президенту предъявлены федеральные обвинения.

Это обвинение является вторым случаем в этом году, когда против Трампа выдвигают уголовные обвинения. В апреле окружной прокурор Манхэттена предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации бизнеса.

Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их связи.

Согласно обвинительным выводам, все уголовные обвинения связаны с деловыми документами Trump Organization. Прокуратура обвиняет Трампа в том, что делал ложные записи в деловых документах.