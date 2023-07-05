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Допомогли так допомогли: у Бурятії родині окупанта збудували дерев'яний туалет

5 липня 2023 13:51
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Допомогли так допомогли: у Бурятії родині окупанта збудували дерев'яний туалет
Новий туалет, збудований мешканцями села Хужири для родини зниклого окупанта. Фото: Viber-чат "Тунка-інфо.24/7"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У Бурятії родині зниклого в Україні мобілізованого збудували новий дерев'яний туалет. Будівництво тривало аж два дні.

Про цей атракціон нечуваної щедрості відзвітувала місцева організація "Защитники отчизны", пише телеграм-канал "Люди Байкалу".

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Деталі

Дружина та троє неповнолітніх дітей мобілізованого мешкають у селі Хужири Тункінського району. Глава сімейства зник безвісти в Україні, там же зараз воює його старший син-контрактник. Поки вони "захищали батьківщину" за шість тисяч кілометрів від Бурятії, старий дерев'яний туалет у їхньому власному городі прийшов у повну непридатність.

Як розповіли представники організації, стан нужника зниклого мобілізованого обурив колишнього мешканця села, "ветерана" війни у Чечні, який приїхав на батьківщину у відпустку.

"Він попросив допомогти в організації будівництва туалету. Ми зібрали людей, кілька мужиків, усі односельці, однокласники [мобілізованого]", — повідомила координатор "Защитников Отчизны" Ержена Будаєва.

За її словами, туалет мешканці села будували аж два дні. Чому двоє дорослих чоловіків раніше не змогли забезпечити власну родину новим туалетом, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що всі національності, які проживають на території РФ — "росіяни".

Також стало відомо, яку суму витратив путінський фонд на російську пропаганду цього року.

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