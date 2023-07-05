Допомогли так допомогли: у Бурятії родині окупанта збудували дерев'яний туалет

Новий туалет, збудований мешканцями села Хужири для родини зниклого окупанта. Фото: Viber-чат "Тунка-інфо.24/7"

У Бурятії родині зниклого в Україні мобілізованого збудували новий дерев'яний туалет. Будівництво тривало аж два дні.

Про цей атракціон нечуваної щедрості відзвітувала місцева організація "Защитники отчизны", пише телеграм-канал "Люди Байкалу".

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Дружина та троє неповнолітніх дітей мобілізованого мешкають у селі Хужири Тункінського району. Глава сімейства зник безвісти в Україні, там же зараз воює його старший син-контрактник. Поки вони "захищали батьківщину" за шість тисяч кілометрів від Бурятії, старий дерев'яний туалет у їхньому власному городі прийшов у повну непридатність.

Як розповіли представники організації, стан нужника зниклого мобілізованого обурив колишнього мешканця села, "ветерана" війни у Чечні, який приїхав на батьківщину у відпустку.

"Він попросив допомогти в організації будівництва туалету. Ми зібрали людей, кілька мужиків, усі односельці, однокласники [мобілізованого]", — повідомила координатор "Защитников Отчизны" Ержена Будаєва.

За її словами, туалет мешканці села будували аж два дні. Чому двоє дорослих чоловіків раніше не змогли забезпечити власну родину новим туалетом, не повідомляється.

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