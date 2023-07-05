Помогли так помогли: в Бурятии семье оккупанта построили деревянный туалет

Новый туалет, построенный жителями села Хужиры для семьи пропавшего оккупанта. Фото: Viber-чат "Тунка-инфо.24/7"

В Бурятии семье пропавшего в Украине мобилизованного построили новый деревянный туалет. Сооружение постройки длилось целых два дня.

Об этом аттракционе неслыханной щедрости отчиталась местная организация "Защитники отечества", пишет телеграм-канал "Люди Байкала".

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Жена и трое несовершеннолетних детей мобилизованного живут в деревне Хужиры Тункинского района. Глава семейства пропал без вести в Украине, там же сейчас воюет его старший сын-контрактник. Пока они "защищали отечество" в шести тысячах километрах от Бурятии, старый деревянный туалет в их собственном огороде пришел в полную негодность.

Как рассказали представители организации, состоянием сортира пропавшего мобилизованного возмутился бывший житель села, "ветеран" войны в Чечне, приехавший на родину в отпуск.

"Он попросил помочь в организации постройки туалета. Мы собрали людей, несколько мужиков, все односельчане, одноклассники [мобилизованного]", — сообщила координатор "Защитников отечества" Эржена Будаева.

По ее словам, туалет обитатели села строили целых два дня. Почему двое взрослых мужчин ранее не смогли обеспечить собственное семейство новым туалетом, не сообщается.

Напомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что все национальности, проживающие на территории РФ — "русские".

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