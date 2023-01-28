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Другий теракт за добу: в Єрусалимі знову стрілянина

28 січня 2023 13:23
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Теракти в Єрусалимі 28 січня — є загиблі та поранені
Поліція та рятувальники на місці стрілянини
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У суботу, 28 січня, в Єрусалимі під час теракту поранено двох людей. Це вже другий теракт в місті за останню добу. 

Про це пише видання The Jerusalem Post.

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Що відомо

За останню добу в Єрусалимі вдруге сталася терористична атака.  Чоловік зі зброєю відкрив вогонь в археологічному парку "місто Давида".

Поліція Ізраїлю повідомила, що зачинателя атаки підстрелили двоє цивільних громадян, які мали при собі ліцензовану зброю. Попередньо, стрільцем був 13-річний хлопець.

Серед постраждалих 22-річний та 45-річний чоловіки, обидва у важкому, але стабільному стані з травмами верхньої частини тіла.

Як пишуть журналісти, представник ХАМАС Хасем Касем привітав напад, сказавши: "Героїчна акція в Силуані є підтвердженням продовження дій опору на всіх окупованих територіях і у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в святих місцях".

Перший теракт в Єрусалимі

У п'ятницю, 27 січня, в Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях. Внаслідок інциденту загинули семеро людей, ще десять отримали поранення.

Терорист, житель Шуафата, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви, а потім був убитий силами безпеки після спроби втекти на автомобілі. Повідомляється, що він був членом ХАМАС.

Один зі служителів синагоги розповів, що поліція не прибула на місце події протягом 20 хвилин, вони не повірили тим, хто дзвонив, і вважали, що шум вийшов від пострілів у повітря з прилеглих районів східного Єрусалиму.

За підтвердженою інформацією, серед загиблих — 40-річна жінка. Частину тіл загиблих досі не прибрали з місця злочину. На місці інциденту працюють медики. 

"Ми побачили жінку та чотирьох чоловіків, які лежали на дорозі. Вони отримали вогнепальні поранення та не подавали ознак життя, і нам довелося негайно підтвердити їхню смерть", — сказав один із медиків.

Трьох поранених, у тому числі 70-річна жінка в критичному стані, евакуювали до лікарні Хадасса в Маунт-Скопус.

Серед інших поранених — 20-річний чоловік у важкому стані та 14-річний підліток у стані середньої тяжкості. 30-річного чоловіка в критичному стані та 60-річну жінку в стані середньої тяжкості евакуювали до лікарні Шааре Зедек.

Поліція обшукує територію на виявлення нових терористів.

Нагадаємо, у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено.

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