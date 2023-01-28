Теракты в Иерусалиме 28 января — есть погибшие и ранены

Второй теракт за сутки: в Иерусалиме снова стрельба
В субботу, 28 января, в Иерусалиме во время теракта ранены два человека. Это уже второй теракт в городе за последние сутки.
Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
-
Будут работать непрерывно: коммунальные службы Одессы перевели в усиленный режим работы
-
В Закарпатской области депутат облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
-
Как повлияет на рынок топлива эмбарго на российский дизель в феврале: прогноз эксперта
-
США готовится к войне с Китаем в 2025 году, — СМИ
-
Нашли раненым среди поля: в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине
-
Помощь многодетным семьям: в Николаеве откроют социальный центр
-
Сколько россиян погибло в Макеевке в первый день нового года: ответ британской разведки
-
НМТ 2023: каким будет тестирование в этом году и к чему готовиться выпускникам
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке: погибли три человека
-
Франция и Италия заказали у MBDA 700 зенитных ракет на 2 млрд долларов
Что известно
За последние сутки в Иерусалиме вторично произошла террористическая атака. Человек с оружием открыл огонь в археологическом парке "город Давида".
Полиция Израиля сообщила, что зачинателя атаки подстрелили два гражданских граждан, которые имели при себе лицензированное оружие. Предварительно стрелком был 13-летний парень.
Среди пострадавших 22-летний и 45-летний мужчины, оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами верхней части тела.
Как пишут журналисты, представитель ХАМАС Хасем Касем приветствовал нападение, сказав: "Героическая акция в Силуане является подтверждением продолжения сопротивления на всех оккупированных территориях и в ответ на преступления оккупации против нашего народа в святых местах".
Первый теракт в Иерусалиме
В пятницу, 27 января, в Иерусалиме у синагоги террорист открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.
Террорист, житель Шуафата, открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной вечерней молитвы, а затем был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле. Сообщается, что он являлся членом ХАМАС.
Один из служителей синагоги рассказал, что полиция не прибыла на место происшествия в течение 20 минут, они не поверили звонившим и считали, что шум вышел от выстрелов в воздух из близлежащих районов восточного Иерусалима.
По подтвержденной информации, среди погибших — 40-летняя женщина. Часть тел погибших до сих пор не убрали с места преступления. На месте инцидента работают медики.
"Мы увидели женщину и четырех мужчин, которые лежали на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не подавали признаков жизни, и нам пришлось немедленно подтвердить их смерть", — сказал один из медиков.
Трое раненых, в том числе 70-летняя женщина в критическом состоянии, были эвакуированы в больницу Хадасса в Маунт-Скопус.
Среди других раненых — 20-летний мужчина в тяжелом состоянии и 14-летний подросток в состоянии средней тяжести. 30-летнего мужчину в критическом состоянии и 60-летнюю женщину в состоянии средней тяжести эвакуировали в больницу Шааре Зедек.
Полиция обыскивает территорию для обнаружения новых террористов.
Напомним, в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.