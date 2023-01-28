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Второй теракт за сутки: в Иерусалиме снова стрельба

28 января 2023 13:23
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Теракты в Иерусалиме 28 января — есть погибшие и ранены
Полиция и спасатели на месте стрельбы
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В субботу, 28 января, в Иерусалиме во время теракта ранены два человека. Это уже второй теракт в городе за последние сутки.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

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Что известно

За последние сутки в Иерусалиме вторично произошла террористическая атака. Человек с оружием открыл огонь в археологическом парке "город Давида".

Полиция Израиля сообщила, что зачинателя атаки подстрелили два гражданских граждан, которые имели при себе лицензированное оружие. Предварительно стрелком был 13-летний парень.

Среди пострадавших 22-летний и 45-летний мужчины, оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами верхней части тела.

Как пишут журналисты, представитель ХАМАС Хасем Касем приветствовал нападение, сказав: "Героическая акция в Силуане является подтверждением продолжения сопротивления на всех оккупированных территориях и в ответ на преступления оккупации против нашего народа в святых местах".

Первый теракт в Иерусалиме

В пятницу, 27 января, в Иерусалиме у синагоги террорист открыл огонь по людям. В результате инцидента погибли семь человек, еще десять получили ранения.

Террорист, житель Шуафата, открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после пятничной вечерней молитвы, а затем был убит силами безопасности после попытки скрыться на автомобиле. Сообщается, что он являлся членом ХАМАС.

Один из служителей синагоги рассказал, что полиция не прибыла на место происшествия в течение 20 минут, они не поверили звонившим и считали, что шум вышел от выстрелов в воздух из близлежащих районов восточного Иерусалима.

По подтвержденной информации, среди погибших — 40-летняя женщина. Часть тел погибших до сих пор не убрали с места преступления. На месте инцидента работают медики.

"Мы увидели женщину и четырех мужчин, которые лежали на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не подавали признаков жизни, и нам пришлось немедленно подтвердить их смерть", — сказал один из медиков.

Трое раненых, в том числе 70-летняя женщина в критическом состоянии, были эвакуированы в больницу Хадасса в Маунт-Скопус.

Среди других раненых — 20-летний мужчина в тяжелом состоянии и 14-летний подросток в состоянии средней тяжести. 30-летнего мужчину в критическом состоянии и 60-летнюю женщину в состоянии средней тяжести эвакуировали в больницу Шааре Зедек.

Полиция обыскивает территорию для обнаружения новых террористов.

Напомним, в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.

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