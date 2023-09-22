Дуда пояснив, чому Польща не буде передавати зброю Україні

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Polskie Radio

Польща не може передати Україні нову зброю, яку вона зараз купує для польської армії на мільярди доларів. Це озброєння необхідне для зміцнення безпеки Польщі і не призначене ні для кого іншого.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю TVN24, відповідаючи на запитання про попередні слова прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

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Президент Дуда, відповідаючи в четвер, 21 вересня, на запитання про слова прем’єр-міністра Моравецького, що Польща не передаватиме Україні озброєння, заявив, що "слова прем'єр-міністра були витлумачені якнайгіршим чином".

Дуда підкреслив, що заява очільника уряду стосується нової зброї, яку Польща закуповує для польської армії.

"Ну, на мій погляд, прем’єр-міністр просто сказав: ми не передамо Україні ту нову зброю, яку зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії", — сказав Дуда.

Він додав, що розуміє заяву прем'єр-міністра, тому що кілька місяців тому спілкувався в тому числі з керівником уряду на предмет озброєння України.

"У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо комусь передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо на мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі. Нікому", — зазначив президент Дуда.

Раныше ми повідомляли, що на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.

Нагадуємо, що глава МЗС Польщі гостро відреагував на порівняння його країни з Росією.