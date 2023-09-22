Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Дуда пояснив, чому Польща не буде передавати зброю Україні arrow

Дуда пояснив, чому Польща не буде передавати зброю Україні

22 вересня 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дуда пояснив, чому Польща не буде передавати зброю Україні
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Polskie Radio
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Польща не може передати Україні нову зброю, яку вона зараз купує для польської армії на мільярди доларів. Це озброєння необхідне для зміцнення безпеки Польщі і не призначене ні для кого іншого. 

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю TVN24, відповідаючи на запитання про попередні слова прем’єр-міністра Матеуша Моравєцького.

Читайте також:

Польща купує зброю для себе

Президент Дуда, відповідаючи в четвер, 21 вересня, на запитання про слова прем’єр-міністра Моравецького, що Польща не передаватиме Україні озброєння, заявив, що "слова прем'єр-міністра були витлумачені якнайгіршим чином".

Дуда підкреслив, що заява очільника уряду стосується нової зброї, яку Польща закуповує для польської армії.

"Ну, на мій погляд, прем’єр-міністр просто сказав: ми не передамо Україні ту нову зброю, яку зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії", — сказав Дуда.

Він додав, що розуміє заяву прем'єр-міністра, тому що кілька місяців тому спілкувався в тому числі з керівником уряду на предмет озброєння України.

"У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо комусь передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо на мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі. Нікому", — зазначив президент Дуда.

Раныше ми повідомляли, що на запитання щодо того, чи Польща буде продовжувати допомагати Україні зброєю, Моравецький відповів, що Варшава не передає Києву озброєння, бо озброюється сама. Однак він зазначив, що рішення Польщі призупинити військову допомогу Україні ніяк не вплине на безпеку останньої.

Нагадуємо, що глава МЗС Польщі гостро відреагував на порівняння його країни з Росією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз