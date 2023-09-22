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Дуда объяснил, почему Польша не будет передавать оружие Украине

22 сентября 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дуда объяснил, почему Польша не будет передавать оружие Украине
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Polskie Radio
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польша не может передать Украине новое оружие, которое сейчас покупает для польской армии на миллиарды долларов. Это вооружение необходимо для укрепления безопасности Польши и не предназначено ни для кого другого.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью TVN24, отвечая на вопросы о предыдущих словах премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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Президент Дуда, отвечая в четверг, 21 сентября, на вопрос о словах премьер-министра Моравецкого, что Польша не будет передавать Украине вооружение, заявил, что "слова премьер-министра были истолкованы наихудшим образом".

Дуда подчеркнул, что заявление главы правительства касается нового оружия, которое Польша закупает для польской армии.

"Ну, на мой взгляд, премьер-министр просто сказал: мы не передадим Украине то новое оружие, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии", — сказал Дуда.

Он добавил, что понимает заявление премьер-министра, потому что несколько месяцев назад общался, в том числе, с руководителем правительства на предмет вооружения Украины.

"У нас обоих была одинаковая позиция. Мы не можем кому-то передать наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем на миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши. Никому", — отметил президент Дуда.

Ранее мы сообщали, что на вопрос, будет ли Польша продолжать помогать Украине оружием, Моравецкий ответил, что Варшава не передает Киеву вооружение, потому что вооружается сама. Однако он отметил, что решение Польши приостановить военную помощь Украине никак не повлияет на безопасность последней.

Напомним, что глава МИД Польши остро отреагировал на сравнение его страны с Россией.

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