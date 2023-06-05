Два українські літаки відновили польоти в Європі: що відомо

Літак Boeing 767-300ER МАУ. Фото: avianews.com

Ще два літаки, які раніше літали у флоті МАУ почала використовувати українська авіакомпанія "Роза Вітрів". Це літаки Boeing 737-900ER та Embraer 190.

Про це повідомляє avianews.com.

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Що відомо

Зазначається, що це літаки Boeing 737-900ER з реєстрацію UR-PSI та Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA. Перший — середньомагістральний літак та може перевозити 215 пасажирів, а другий — належить до категорії регіональних і може взяти на борт 104 пасажири.

"На момент російського вторгнення в Україну ці літаки були за кордоном. Їхній попередній експлуатант, МАУ, літав на авіалайнерах до осені 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Куди літають літаки з флоту МАУ

Повідомляється, що один із літаків, Embraer 190, здійснює рейси на замовлення авіакомпанії Air Montenegro з Тівату. А Boeing 737-900ER зробив декілька перельотів між Будапештом та Римом і 1 червня зупинився у Братиславі.

"На цю мить "Роза Вітрів" використовує вже три літаки з флоту МАУ, які на початку 2023 року вона переоформила на себе. Перший авіалайнер — Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSF — 4 травня почав літати з різних міст Європи до Хургади на замовлення єгипетської чартерної авіакомпанії FlyEgypt", — інформує avianews.com.

Що відомо про МАУ та "Розу вітрів"

"Міжнародні авіалінії України" — флагманська авіакомпанія і найбільший авіаперевізник України. Компанія здійснює пасажирські й вантажні авіаперевезення за основними напрямками Україна — Європа, США, Близький Схід, країни СНД, Азія.

"МАУ" також володіє сертифікатом JAR-145, який дає право на повний цикл технічного обслуговування техніки фірми Боїнг, включаючи виконання складних форм техобслуговування "C-Check" і "D-Check".

"Роза вітрів" заснована у 2003 році. Наприкінці 2007 року компанія отримала сертифікат експлуатанта, та в її парку з’явилися літаки. Швидкими темпами WINDROSE змогла подолати шлях від авіаброкера до одного з безумовних лідерів туристичних перевезень в Україні з чималою кількістю напрямків.

Нагадаємо, війна повністю зупинила українську цивільну авіацію: з перших годин вторгнення РФ небо над Україною закрите. Всі українські авіакомпанії втратили можливість заробляти кошти на польотах, а на європейський ринок за цей час переорієнтувалася тільки одна компанія — Sky UP.