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Китайські авіакомпанії оминають повітряний простір РФ, — ЗМІ

2 червня 2023 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Китайські авіакомпанії оминають повітряний простір РФ, — ЗМІ
Літак китайської авіакомпанії. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Літаки китайських авіакомпаній уникають польотів над російським повітряним простором під час нещодавно схвалених нових рейсів до та зі Сполучених Штатів. 

Про це повідомляє Reuters.

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Китайські авіакомпанії уникають повітряний простір РФ

Агентство зазначає, що у відповідь на заборону Вашингтоном польотів РФ над США в березні 2022 року після вторгнення країни в Україну, Росія заборонила американським авіакомпаніям та іншим іноземним перевізникам здійснювати польоти над своїм повітряним простором.

Дані вебсайту з відстеження польотів FlightAware та представників авіагалузі показують, що китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією, тоді як раніше схвалені рейси китайських авіакомпаній США все ще використовують російський повітряний простір.

Помічник міністра авіації та міжнародних справ США Енні Петсонк відмовилася відповідати на запитання про те, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали російського повітряного простору як умову схвалення чотирьох нових рейсів.

Також Reuters інформує, що міністерство транспорту США заявило, що з травня дозволить китайським авіакомпаніям збільшити пасажирські послуги США до 12 тижневих рейсів туди й назад, що дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників. Раніше було дозволено лише вісім рейсів китайських перевізників на тиждень.

Нагадаємо, нещодавно влада Грузії дозволила польоти авіакомпанії РФ Red Wings. Ця авіакомпанія перебуває під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тож влада Грузії дозволила їй літати.

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