В Італії через виверження вулкана Етна призупинили авіапольоти

Виверження вулкана Етна в Італії. Фото: REUTERS/Antonio Parrinello

У неділю, 21 травня, через виверження вулкана Етна були припинені авіарейси до італійського міста Катанія на сході Сицилії. Пробудження вулкана викинуло вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги в місті.

Про це пише Reuters.

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Виверження вулкана Етна в Італії

У своїх соцмережах аеропорт повідомив, що внаслідок виверження вулкана в Італії, рейси до та з Катанії, популярного туристичного місця, будуть призупинені, доки не будуть гарантовані нормальні умови безпеки.

Відомо, що вулкан заввишки 3 330 метрів може вибухати кілька разів на рік, викидаючи лаву та попіл високо над середземноморським островом. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

Наразі влада не оголосила обов’язкової евакуації в околицях Етни.

Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NgU9E2jzxu — Ivana (@Ivana66157567) May 21, 2023

🔹 Volcán Etna, Italia ha entrado en erupción, los vuelos en la zona han sido suspendidos y se eleva la alerta

🔹 Volcán Popocatépetl, México: se eleva la alerta a Amarillo 3 y se suspenden los vuelos

🔹Nevado del Ruíz, Colombia ha aumentado su actividad ignea y alerta máxima pic.twitter.com/C1eOEj1Nec — Adry 🌹🇵🇦 (@Ladrianitab) May 21, 2023

Нагадаємо, 16 квітня у Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі Попокатепетль. Тоді за добу вулкан зробив 148 викидів, а дим піднявся у висоту близько 6 700 метрів.