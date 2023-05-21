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В Італії через виверження вулкана Етна призупинили авіапольоти

21 травня 2023 22:46
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В Італії через виверження вулкана Етна призупинили авіапольоти
Виверження вулкана Етна в Італії. Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 21 травня, через виверження вулкана Етна були припинені авіарейси до італійського міста Катанія на сході Сицилії. Пробудження вулкана викинуло вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги в місті.

Про це пише Reuters.

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У своїх соцмережах аеропорт повідомив, що внаслідок виверження вулкана в Італії, рейси до та з Катанії, популярного туристичного місця, будуть призупинені, доки не будуть гарантовані нормальні умови безпеки.

Відомо, що вулкан заввишки 3 330 метрів може вибухати кілька разів на рік, викидаючи лаву та попіл високо над середземноморським островом. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

Наразі влада не оголосила обов’язкової евакуації в околицях Етни.

Нагадаємо, 16 квітня у Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі Попокатепетль. Тоді за добу вулкан зробив 148 викидів, а дим піднявся у висоту близько 6 700 метрів.

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