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В Италии из-за извержения вулкана Этна приостановили авиаполеты

21 мая 2023 22:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Италии из-за извержения вулкана Этна приостановили авиаполеты
Извержение вулкана Этна в Италии. Фото: REUTERS/Antonio Parrinello
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 21 мая, из-за извержения вулкана Этна были приостановлены авиарейсы в итальянский город Катания на востоке Сицилии. Пробуждение вулкана выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы в городе.

Об этом пишет Reuters.

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В своих соцсетях аэропорт сообщил, что в результате извержения вулкана в Италии, рейсы в и из Катании, популярного туристического места, будут приостановлены, пока не будут гарантированы нормальные условия безопасности.

Известно, что вулкан высотой 3 330 метров может взрываться несколько раз в год, выбрасывая лаву и пепел высоко над средиземноморским островом. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Пока власти не объявили обязательную эвакуацию в окрестностях Этны.

Напомним, 16 апреля в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире Попокатепетль. Тогда в сутки вулкан произвел 148 выбросов, а дым поднялся в высоту около 6 700 метров.

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