В Италии из-за извержения вулкана Этна приостановили авиаполеты

Извержение вулкана Этна в Италии. Фото: REUTERS/Antonio Parrinello

В воскресенье, 21 мая, из-за извержения вулкана Этна были приостановлены авиарейсы в итальянский город Катания на востоке Сицилии. Пробуждение вулкана выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы в городе.

Об этом пишет Reuters.

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В своих соцсетях аэропорт сообщил, что в результате извержения вулкана в Италии, рейсы в и из Катании, популярного туристического места, будут приостановлены, пока не будут гарантированы нормальные условия безопасности.

Известно, что вулкан высотой 3 330 метров может взрываться несколько раз в год, выбрасывая лаву и пепел высоко над средиземноморским островом. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Пока власти не объявили обязательную эвакуацию в окрестностях Этны.

Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NgU9E2jzxu — Ivana (@Ivana66157567) May 21, 2023

🔹 Volcán Etna, Italia ha entrado en erupción, los vuelos en la zona han sido suspendidos y se eleva la alerta

🔹 Volcán Popocatépetl, México: se eleva la alerta a Amarillo 3 y se suspenden los vuelos

🔹Nevado del Ruíz, Colombia ha aumentado su actividad ignea y alerta máxima pic.twitter.com/C1eOEj1Nec — Adry 🌹🇵🇦 (@Ladrianitab) May 21, 2023

Напомним, 16 апреля в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире Попокатепетль. Тогда в сутки вулкан произвел 148 выбросов, а дым поднялся в высоту около 6 700 метров.