В Италии из-за извержения вулкана Этна приостановили авиаполеты
В воскресенье, 21 мая, из-за извержения вулкана Этна были приостановлены авиарейсы в итальянский город Катания на востоке Сицилии. Пробуждение вулкана выбросило вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы в городе.
Об этом пишет Reuters.
Извержение вулкана Этна в Италии
В своих соцсетях аэропорт сообщил, что в результате извержения вулкана в Италии, рейсы в и из Катании, популярного туристического места, будут приостановлены, пока не будут гарантированы нормальные условия безопасности.
Известно, что вулкан высотой 3 330 метров может взрываться несколько раз в год, выбрасывая лаву и пепел высоко над средиземноморским островом. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.
Пока власти не объявили обязательную эвакуацию в окрестностях Этны.
Eruption of Etna volcano in Sicily,suspended flights from Catania⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NgU9E2jzxu— Ivana (@Ivana66157567) May 21, 2023
🔹 Volcán Etna, Italia ha entrado en erupción, los vuelos en la zona han sido suspendidos y se eleva la alerta— Adry 🌹🇵🇦 (@Ladrianitab) May 21, 2023
🔹 Volcán Popocatépetl, México: se eleva la alerta a Amarillo 3 y se suspenden los vuelos
🔹Nevado del Ruíz, Colombia ha aumentado su actividad ignea y alerta máxima pic.twitter.com/C1eOEj1Nec
Напомним, 16 апреля в Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире Попокатепетль. Тогда в сутки вулкан произвел 148 выбросов, а дым поднялся в высоту около 6 700 метров.