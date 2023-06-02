Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Китайские авиакомпании обходят воздушное пространство РФ, — СМИ arrow

Китайские авиакомпании обходят воздушное пространство РФ, — СМИ

2 июня 2023 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Китайские авиакомпании обходят воздушное пространство РФ, — СМИ
Самолет китайской авиакомпании. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Самолеты китайских авиакомпаний избегают полетов над российским воздушным пространством во время недавно одобренных новых рейсов в и из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Китайские авиакомпании избегают воздушного пространства РФ

Агентство отмечает, что в ответ на запрет Вашингтоном полетов РФ над США в марте 2022 года после вторжения страны в Украину Россия запретила американским авиакомпаниям и другим иностранным перевозчикам совершать полеты над своим воздушным пространством.

Данные сайта по отслеживанию полетов FlightAware и представителей авиаотрасли показывают, что китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией, тогда как ранее одобренные рейсы китайских авиакомпаний США все еще используют российское воздушное пространство.

Помощник министра авиации и международных дел США Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос о том, требовала ли администрация Байдена, чтобы китайские перевозчики избегали российского воздушного пространства как условие одобрения четырех новых рейсов.

Также Reuters информирует, что министерство транспорта США заявило, что с мая позволит китайским авиакомпаниям увеличить пассажирские услуги США до 12 недельных рейсов туда и обратно, что равняется количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков. Ранее было разрешено всего восемь рейсов китайских перевозчиков в неделю.

Напомним, недавно власти Грузии разрешили полеты авиакомпании РФ Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей летать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас