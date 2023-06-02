Китайские авиакомпании обходят воздушное пространство РФ, — СМИ

Самолет китайской авиакомпании. Фото: google.com

Самолеты китайских авиакомпаний избегают полетов над российским воздушным пространством во время недавно одобренных новых рейсов в и из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что в ответ на запрет Вашингтоном полетов РФ над США в марте 2022 года после вторжения страны в Украину Россия запретила американским авиакомпаниям и другим иностранным перевозчикам совершать полеты над своим воздушным пространством.

Данные сайта по отслеживанию полетов FlightAware и представителей авиаотрасли показывают, что китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией, тогда как ранее одобренные рейсы китайских авиакомпаний США все еще используют российское воздушное пространство.

Помощник министра авиации и международных дел США Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос о том, требовала ли администрация Байдена, чтобы китайские перевозчики избегали российского воздушного пространства как условие одобрения четырех новых рейсов.

Также Reuters информирует, что министерство транспорта США заявило, что с мая позволит китайским авиакомпаниям увеличить пассажирские услуги США до 12 недельных рейсов туда и обратно, что равняется количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков. Ранее было разрешено всего восемь рейсов китайских перевозчиков в неделю.

Напомним, недавно власти Грузии разрешили полеты авиакомпании РФ Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей летать.