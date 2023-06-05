Два украинских самолета возобновили полеты в Европе: что известно

Самолет Boeing 767-300ER МАУ. Фото: avianews.com

Еще два самолета, которые раньше летали во флоте МАУ, начала использовать украинская авиакомпания "Роза Ветров". Это самолеты Boeing 737-900ER и Embraer 190.

Об этом сообщает avianews.com.

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Что известно

Отмечается, что это самолеты Boeing 737-900ER с регистрацией UR-PSI и Embraer 190 с регистрацией UR-EMA. Первый — среднемагистральный самолет и может перевозить 215 пассажиров, а второй относится к категории региональных и может взять на борт 104 пассажира.

"На момент российского вторжения в Украину эти самолеты были за границей. Их предыдущий эксплуатант, МАУ, летал на авиалайнерах до осени 2022 года", — говорится в сообщении.

Куда летают самолеты из флота МАУ

Сообщается, что один из самолетов, Embraer 190, осуществляет рейсы по заказу авиакомпании Air Montenegro из Тивата. А Boeing 737-900ER совершил несколько перелетов между Будапештом и Римом и 1 июня остановился в Братиславе.

"На этот момент "Роза Ветров" использует уже три самолета из флота МАУ, которые в начале 2023 года она переоформила на себя. Первый авиалайнер - Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF - 4 мая начал летать из разных городов Европы в Хургаду на заказ египетской чартерной авиакомпании FlyEgypt", — информирует avianews.com.

Что известно о МАУ и "Розе ветров"

"Международные авиалинии Украины" — флагманская авиакомпания и крупнейший авиаперевозчик Украины. Компания осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по основным направлениям Украина — Европа, США, Ближний Восток, страны СНГ, Азия.

"МАУ" также владеет сертификатом JAR-145, дающим право на полный цикл технического обслуживания техники фирмы Боинг, включая выполнение сложных форм техобслуживания "C-Check" и "D-Check".

"Роза ветров" основана в 2003 году. В конце 2007 года компания получила сертификат эксплуатанта и в ее парке появились самолеты. Быстрыми темпами WINDROSE смогла преодолеть путь от авиаброкера до одного из безусловных лидеров туристических перевозок в Украине с большим количеством направлений.

Напомним, война полностью остановила украинскую гражданскую авиацию: с первых часов вторжения РФ небо над Украиной закрыто. Все украинские авиакомпании лишились возможности зарабатывать средства на полетах, а на европейский рынок за это время переориентировалась только одна компания — Sky UP.