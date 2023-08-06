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Двадцять одна людина постраждала через землетрус на сході Китаю, — ЗМІ

6 серпня 2023 09:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Двадцять одна людина постраждала через землетрус на сході Китаю, — ЗМІ
Наслідки землетрусу у Китаї. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Двадцять одна людина зазнала травм внаслідок землетрусу магнітудою 5,5 у східній китайській провінції Шаньдун. Також було зруйновано 126 будівель.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державний канал CCTV.

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Наслідки землетрусу у Китаї

Землетрус глибиною 10 км стався в районі Пін'юань міста Дечжоу о 02:33 ночі за місцевим часом. Про це повідомляє Китайський центр землетрусів.

У відповідь на землетрус залізнична компанія China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун, зазначає CCTV.

Раніше ми вже повідомляли, що у неділю, 16 липня, на півострові Аляска було зафіксовано землетрус силою 7,2 бала. Було оголошено попередження про можливе цунамі для сусідніх районів, проте згодом його було скасовано.

Також нагадаймо, у вівторок, 4 липня, в Азербайджані стався землетрус магнітудою в 5,5 балів. Підземні поштовхи відчули жителів декількох міст. Деякі жителі Баку покинули свої будинки.

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