Двадцать один человек пострадал из-за землетрясения на востоке Китая, — СМИ

Последствия землетрясения в Китае Фото: CNN

Двадцать один человек получил травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5 в восточной китайской провинции Шаньдун. Также было разрушено 126 построек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный канал CCTV.

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Землетрясение глубиной 10 км произошло в районе Пинъюань города Дечжоу в 02:33 ночи по местному времени. Об этом сообщает Китайский центр землетрясений.

В ответ на землетрясение железнодорожная компания China Railway Group приостановила движение некоторых поездов на таких маршрутах, как железная дорога Пекин-Шанхай и Пекин-Коулун, отмечает CCTV.

Ранее мы уже сообщали, что в воскресенье, 16 июля, на полуострове Аляска было зафиксировано землетрясение силой 7,2 балла. Было объявлено предупреждение о возможном цунами для соседних районов, однако впоследствии он был отменен.

Также напомним, во вторник, 4 июля, в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. Подземные толчки ощутили жителей нескольких городов. Некоторые жители Баку покинули свои дома.