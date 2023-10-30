Джо Байден видав перший в історії США указ про штучний інтелект, — ЗМІ

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден видав перший в історії країни указ про штучний інтелект. Він полягає у проведенні нових оцінок безпеки, зокрема дослідження впливу на ринок праці.

Про це пише CNBC.

Читайте також:

Указ про штучний інтелект

Зазначається, що указ вимагає проведення нових оцінок безпеки, вказівок щодо справедливості та громадянських прав, а також дослідження впливу штучного інтелекту на ринок праці.

Хоча правоохоронні органи попередили, що готові застосовувати чинне законодавство до зловживань за допомогою штучного інтелекту, а Конгрес все ще намагається дізнатися більше про технологію, щоб розробити нові закони, указ може мати більш негайний вплив.

Як і всі виконавчі накази президента, він "має силу закону".

Указ містить вісім компонентів

Створення нових стандартів безпеки та безпеки для штучного інтелекту, зокрема вимога до деяких компаній ШІ ділитися результатами перевірок безпеки з федеральним урядом, доручення Міністерству торгівлі створити вказівки щодо водяних знаків ШІ та створення програми кібербезпеки, яка може створювати інструменти штучного інтелекту, які допомагають виявляти недоліки. у критичному програмному забезпеченні.

Захист конфіденційності споживачів, зокрема шляхом створення вказівок, які агентства можуть використовувати для оцінки методів конфіденційності, що використовуються в ШІ.

Просування справедливості та громадянських прав шляхом надання вказівок орендодавцям і федеральним підрядникам, щоб допомогти уникнути алгоритмів штучного інтелекту, які сприяють дискримінації, і створення найкращих практик щодо відповідної ролі штучного інтелекту в системі правосуддя, зокрема, коли він використовується для винесення вироків, оцінки ризиків і прогнозування злочинів.

Загальний захист споживачів шляхом доручення Міністерству охорони здоров’я та соціальних служб створити програму для оцінки потенційно шкідливих методів охорони здоров’я, пов’язаних із штучним інтелектом, і створення ресурсів про те, як викладачі можуть відповідально використовувати інструменти ШІ.

Підтримка працівників шляхом підготовки звіту про потенційні наслідки впливу штучного інтелекту на ринок праці та вивчення способів, якими федеральний уряд може підтримати працівників, які постраждали від збоїв на ринку праці.

Сприяння інноваціям і конкуренції шляхом розширення грантів на дослідження штучного інтелекту в таких сферах, як зміна клімату, і модернізація критеріїв для висококваліфікованих робітників-іммігрантів з ключовими знаннями, щоб залишитися в США

Співпраця з міжнародними партнерами для впровадження стандартів ШІ по всьому світу.

Розробка інструкцій щодо використання та закупівлі штучного інтелекту федеральними агентствами та прискорення найму урядом кваліфікованих працівників у цій галузі.

"Наказ представляє "найсильніший набір дій, які будь-який уряд у світі коли-небудь вживав щодо безпеки, безпеки та довіри до штучного інтелекту", — заявив заступник керівника апарату Білого дому Брюс Рід.

Нагадаємо, що Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.