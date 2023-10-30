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Джо Байден видав перший в історії США указ про штучний інтелект, — ЗМІ

30 жовтня 2023 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Джо Байден видав перший в історії США указ про штучний інтелект, — ЗМІ
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент США Джо Байден видав перший в історії країни указ про штучний інтелект. Він полягає у проведенні нових оцінок безпеки, зокрема дослідження впливу на ринок праці.

Про це пише CNBC.

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Указ про штучний інтелект

Зазначається, що указ вимагає проведення нових оцінок безпеки, вказівок щодо справедливості та громадянських прав, а також дослідження впливу штучного інтелекту на ринок праці.

Хоча правоохоронні органи попередили, що готові застосовувати чинне законодавство до зловживань за допомогою штучного інтелекту, а Конгрес все ще намагається дізнатися більше про технологію, щоб розробити нові закони, указ може мати більш негайний вплив.

Як і всі виконавчі накази президента, він "має силу закону".

Указ містить вісім компонентів

  • Створення нових стандартів безпеки та безпеки для штучного інтелекту, зокрема вимога до деяких компаній ШІ ділитися результатами перевірок безпеки з федеральним урядом, доручення Міністерству торгівлі створити вказівки щодо водяних знаків ШІ та створення програми кібербезпеки, яка може створювати інструменти штучного інтелекту, які допомагають виявляти недоліки. у критичному програмному забезпеченні.
  • Захист конфіденційності споживачів, зокрема шляхом створення вказівок, які агентства можуть використовувати для оцінки методів конфіденційності, що використовуються в ШІ.
  • Просування справедливості та громадянських прав шляхом надання вказівок орендодавцям і федеральним підрядникам, щоб допомогти уникнути алгоритмів штучного інтелекту, які сприяють дискримінації, і створення найкращих практик щодо відповідної ролі штучного інтелекту в системі правосуддя, зокрема, коли він використовується для винесення вироків, оцінки ризиків і прогнозування злочинів.
  • Загальний захист споживачів шляхом доручення Міністерству охорони здоров’я та соціальних служб створити програму для оцінки потенційно шкідливих методів охорони здоров’я, пов’язаних із штучним інтелектом, і створення ресурсів про те, як викладачі можуть відповідально використовувати інструменти ШІ.
  • Підтримка працівників шляхом підготовки звіту про потенційні наслідки впливу штучного інтелекту на ринок праці та вивчення способів, якими федеральний уряд може підтримати працівників, які постраждали від збоїв на ринку праці.
  • Сприяння інноваціям і конкуренції шляхом розширення грантів на дослідження штучного інтелекту в таких сферах, як зміна клімату, і модернізація критеріїв для висококваліфікованих робітників-іммігрантів з ключовими знаннями, щоб залишитися в США
  • Співпраця з міжнародними партнерами для впровадження стандартів ШІ по всьому світу.
  • Розробка інструкцій щодо використання та закупівлі штучного інтелекту федеральними агентствами та прискорення найму урядом кваліфікованих працівників у цій галузі.

"Наказ представляє "найсильніший набір дій, які будь-який уряд у світі коли-небудь вживав щодо безпеки, безпеки та довіри до штучного інтелекту", — заявив заступник керівника апарату Білого дому Брюс Рід.

Нагадаємо, що Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.

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