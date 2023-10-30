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Джо Байден издал первый в истории США указ об искусственном интеллекте, — СМИ

30 октября 2023 14:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Джо Байден издал первый в истории США указ об искусственном интеллекте, — СМИ
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент США Джо Байден издал первый в истории страны указ об искусственном интеллекте. Он состоит в проведении новых оценок безопасности, в частности, исследования влияния на рынок труда.

Об этом пишет CNBC.

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Указ об искусственном интеллекте

Указ требует проведения новых оценок безопасности, указаний справедливости и гражданских прав, а также исследования влияния искусственного интеллекта на рынок труда.

Хотя правоохранительные органы предупредили, что готовы применять действующее законодательство к злоупотреблениям с помощью искусственного интеллекта, а Конгресс все еще пытается узнать больше о технологии, чтобы разработать новые законы, указ может оказать более немедленное влияние.

Как и все исполнительные приказы президента, он "имеет силу закона".

Указ содержит восемь компонентов

  • Создание новых стандартов безопасности и безопасности для искусственного интеллекта, в частности требование к некоторым компаниям ИИ делиться результатами проверок безопасности с федеральным правительством, поручение Министерству торговли создать указания по водяным знакам ИИ и создание программы кибербезопасности, которая может создавать инструменты искусственного интеллекта, помогающие выявлять недостатки в критическом программном обеспечении.
  • Защита конфиденциальности потребителей, в частности путем создания указаний, которые агентства могут использовать для оценки методов конфиденциальности, используемых в ИИ.
  • Продвижение справедливости и гражданских прав путем предоставления указаний арендодателям и федеральным подрядчикам, чтобы помочь избежать алгоритмов искусственного интеллекта, способствующих дискриминации, и создания наилучших практик относительно соответствующей роли искусственного интеллекта в системе правосудия, в частности, когда он используется для вынесения приговоров, оценки рисков и прогнозирования преступлений.
  • Общая защита потребителей путем поручения Министерству здравоохранения и социальных служб создать программу для оценки потенциально вредных методов здравоохранения, связанных с искусственным интеллектом, и создания ресурсов о том, как преподаватели могут использовать инструменты ИИ.
  • Поддержка работников путем подготовки отчета о потенциальных последствиях влияния искусственного интеллекта на рынок труда и изучение способов, которым федеральное правительство может поддержать работников, пострадавших от сбоев на рынке труда.
  • Содействие инновациям и конкуренции путем расширения грантов на исследование искусственного интеллекта в таких сферах, как изменение климата, и модернизация критериев для высококвалифицированных рабочих иммигрантов с ключевыми знаниями, чтобы остаться в США.
  • Сотрудничество с международными партнерами по внедрению стандартов ИИ по всему миру.
  • Разработка инструкций по использованию и закупке искусственного интеллекта федеральными агентствами и ускорению найма правительством квалифицированных работников в данной области.

"Приказ представляет "самый сильный набор действий, которые любое правительство в мире когда-либо предпринимало по безопасности, безопасности и доверию к искусственному интеллекту", — заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Брюс Рид.

Напомним, что Google встроил искусственный интеллект в свои онлайн-карты. Он позволяет создать более подробные карты для автомобилей.

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