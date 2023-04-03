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Ексдиректорку єврейської школи для дівчат у Австралії визнали винною у сексуальному насильстві

3 квітня 2023 19:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Малка Лейфер у суді
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Колишню директорку єврейської школи для дівчат в Австралії визнали винною в сексуальному насильстві над двома ученицями. 56-річна Малка Лейфер була засуджена за 18 пунктами звинувачення, включаючи зґвалтування учениць Дассі Ерліх і Еллі Саппер.

Про це повідомляє Sky News

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Лейфер була виправданий за дев'ятьма із 27 звинуваченнями, включаючи п'ять, які стосувалися ще однієї дівчини Ніколь Мейер.

За даними слідства, Малка Лейфер вчинила злочинні дії щодо Дассі Ерліх і Еллі Саппер між 2003 і 2007 роками в Adass Israel School, ультраортодоксальній школі в Мельбурні, де вона була директором.

Прокурор Джастін Льюїс сказав, що Лейфер, як правило, виявляла сексуальний інтерес до дівчат, коли вони були підлітками, і використовувала їхню вразливість, необізнаність у сексуальних питаннях і свою владу над ними. Дівчата мали ізольоване виховання в ультраортодоксальній єврейській громаді та не отримували статевого виховання. 

Жертвам Лейфер було близько 12, 14 і 16 років, коли вона почала викладати в школі в 2001 році. 

Ерліх розповіла присяжним, що вона намагалася налагодити стосунки з іншим учителем, щоб запитати про те, чим займається Лейфер, але та відмовила її. Вона сказала дівчині, що "нездорово мати зв’язок з іншим учителем, мати більше ніж одного наставника". 

Вперше звинувачення проти Лефер з'явилися в 2008 році. Тоді вона повернулася на батьківщину в Ізраїль. Вона боролася проти екстрадиції до Австралії, але її повернули до Мельбурна в 2021 році. Суд над нею почався в лютому, і вона не визнала себе винною за всіма 27 пунктами.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі було засуджено трьох неповнолітніх, які знущалися над колишнім однокласником. Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року школярі вчинили сексуальне насильство.

Фото: AP

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