Экс-директор еврейской школы для девушек в Австралии признана виновной в сексуальном насилии

Малка Лейфер в суде

Бывший директор еврейской школы для девушек в Австралии признали виновной в сексуальном насилии над двумя ученицами. 56-летняя Малка Лейфер была осуждена по 18 пунктам обвинения, включая изнасилование учениц Дасси Эрлих и Элли Саппер.

Об этом сообщает Sky News.

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Лейфер была оправдана по девяти из 27 обвинениям, включая пять, которые касались еще одной девушки – Николь Мейер.

По данным следствия, Малка Лейфер совершила преступные действия в отношении Дасси Эрлих и Элли Саппер между 2003 и 2007 годами в Adass Israel School, ультраортодоксальной школе в Мельбурне, где она была директором.

Прокурор Джастин Льюис сказал, что Лейфер, как правило, проявляла сексуальный интерес к девушкам, когда они были подростками, и использовала их уязвимость, неосведомленность в сексуальных вопросах и свою власть над ними. Девушки имели изолированное воспитание в ультраортодоксальной еврейской общине и не получали полового воспитания.

Жертвам Лейфер было около 12, 14 и 16 лет, когда она начала преподавать в школе в 2001 году.

Эрлих рассказала присяжным, что она пыталась наладить отношения с другим учителем, чтобы спросить о том, чем занимается Лейфер, но она отговорила ее. Она сказала девушке, что "нездорово иметь связь с другим учителем, иметь больше одного наставника".

Впервые обвинения против Лефер появились в 2008 году. Тогда она вернулась на родину в Израиль. Она боролась против экстрадиции в Австралию, но ее вернули в Мельбурн в 2021 году. Суд над ней начался в феврале, и она не признала себя виновной по всем 27 пунктам.

Напомним, ранее в Запорожье были осуждены трое несовершеннолетних, которые издевались над бывшим одноклассником. Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года школьники совершили сексуальное насилие.

Фото: AP