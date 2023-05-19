Екскомандир "Вагнер" Медведєв повертається в Росію з Норвегії, де шукав притулку
Екскомандир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв планує повернутися з Норвегії до Росії. Так, за кордоном він шукав "політичного притулку".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Повертається в Росію
В одному з відео на You Tube Андрій Медведєв заявив про намір повернутися до Росії. Він зазначив, що сподівався знайти в Норвегії "мир та спокій, залишити позаду політику та війну, але чомусь це не вдалося".
"Побачимо, що станеться в Росії. Якщо вони вб'ють мене — гаразд. Якщо вони цього не зроблять, дякую. Якщо я виживу — ще дякую", — сказав екскомандир “вагнерівців”.
Зазначається, що Медведєв оголосив про наміри піти до посольства Росії, щоб повернутися до рідної країни. У посольстві РФ в Осло підтвердили, що він був у консульському відділі посольства "в рамках виконання звичайних консульських функцій".
"Питання про його повернення до Росії вирішуватиметься відповідно до російського законодавства", — зазначив пресаташе посольства РФ в Норвегії Тимур Чеканов.
Нагадаємо, що колишній високопоставлений член групи "Вагнера" працює в притулку в Норвегії. Норвезьке імміграційне управління підтвердило, що Андрій Медведєв шукав притулок у країні.
Також ми повідомляли, що Медведєва, який представляється дезертиром з російської приватної військової компанії "Вагнер", судили 25 квітня в Норвегії. Він став учасником бійки в Осло.