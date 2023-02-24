Шукав притулок, а знайшов в'язницю — у Норвегії судитимуть екскомандира Вагнера Андрія Медведєва

Екскомандира "Вагнера", який просив притулок у Норвегії, затримали за п'яну бійку
Військового Андрія Медведєва, який представляється дезертиром з російської приватної військової компанії "Вагнер", судитимуть 25 квітня в Норвегії, де він знайшов притулок. Він став учасником бійки в Осло.
Про це пише "Європейська правда".
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Що відомо
Відомо, що військовий був заарештований поліцією 22 лютого о 03:30 ночі. Згідно з обвинувальним висновком, Медведєв був заарештований після того, як він поводився агресивно і брав участь у бійці з іншою особою біля пабу Andy's в Осло.
"Він каже, що сталося непорозуміння після вживання алкоголю, і він не зрозумів, що сталося, коли на місце події прибула поліція", — повідомив його захисник, адвокат Брінюльф Ріснес.
Ріснес також зазначає, що Медведєв в Норвегії відчуває мовні труднощі і йому складно пояснити, що відбувається.
За даними прокуратури, ексвагнерівець чинив опір і вдарив одного або кількох офіцерів поліції ногою. Через це він також звинувачується в насильстві щодо державного службовця. Того ж дня Медведєв був знову звільнений після того, як його допитали про інцидент.
"Він дав пояснення на допиті і не визнає себе винним", — сказав представник прокуратури Ніколай Скьолд.
Окружний суд Осло заслухає свідчення обвинувачення у справі Медведєва і його участі в бійці 25 квітня.
Нагадаємо, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин образився на міноборони, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.