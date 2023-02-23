​​​​​​​Скарги Пригожина на нестачу боєприпасів спростовують брехню про незалежність "Вагнера" від міноборони, — ISW

Заяви про незалежність "вагнерівців" від офіційної російської армії прогнозовано виявилися брехнею

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин образився на міноборони, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Пригожин скаржиться

Власник приватної військової компанії"Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на позицію міністерства оборони рф.

Пригожин заявив, що його ПВК отримує лише 20% від обіцяних їй боєприпасів.

Власника "Вагнера" підтримали і пов’язані з ним блогери, які теж розкритикували малу кількість боєприпасів, які військове командування рф надає найманцям приватної військової компанії.

Незалежність "Вагнера" це фікція

Заява Пригожина є явним відходом від попередньої позиції щодо того, що саме "Вагнер" є справжнім російським переможцем під Бахмутом.

Скарги власника ПВК підтверджують, що усі його попередні вихваляння про незалежність найманців з "Вагнер" від міністерства оборони рф були звичайнісінькою брехнею.

Нагадаємо, кілька днів тому Пригожин звинуватив міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова у спробі знищити його компанію і назвав це зрадою батьківщині. За його словами, Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси та надавати підтримку "вагнерівцям", внаслідок чого керівництво угруповання змушене звертатися до інших підрозділів для отримання необхідного обладнання та зброї.

Фото з російських ЗМІ