​​​​​​​Пригожин продовжує заробляти мільйони в Сирії та Судані: ISW розповів про те, як власник "Вагнера" уникає санкцій

Пригожин оминає санкції Заходу

Фінансові структури, які належать одіозному російському бізнесмену Євгену Пригожину, продовжують приносити власнику багатомільйонні прибутки. Пригожину вдається оминати західні санкції.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Інформація про бізнес Пригожина

Видання Financial Times зазначило у свіжому матеріалі про те, контрольована власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним компанія "Евро Полис", яка у свій час отримала енергетичні концесії в Сирії в обмін на повернення сирійській владі нафтові родовища, захоплені ІДІЛ, 2020 року отримала прибуток 90 млн доларів.

При цьому компанія перебуває під західними санкціями з 2018 року.

Менші компанії, контрольовані Пригожиним у Сирії та Судані, також продовжують приносити йому прибутки.

В обхід санкцій

У матеріалі Financial Times йшлося про те, що як мінімум сирійська нафтова компанія Mercury LLC змінила назву після потрапляння до санкційного списку.

Отже, наголосили у ISW, інформація видання підтверджує, що західні санкції не змогли зупинити російські сили, які допомагають кремлю воювати проти України.

Нагадаємо, днями Євген Пригожин звинуватив міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова у спробі знищити його компанію і назвав це зрадою батьківщині.

За його словами, Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси та надавати підтримку "вагнерівцям", внаслідок чого керівництво угруповання змушене звертатися до інших підрозділів для отримання необхідного обладнання та зброї.

Фото з російських ЗМІ