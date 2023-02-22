Пригожин продолжает зарабатывать миллионы в Сирии и Судане: ISW рассказал о том, как владелец "Вагнера" ​​избегает санкций

Пригожин обходит санкции Запада

Финансовые структуры, принадлежащие одиозному российскому бизнесмену Евгению Пригожину, продолжают приносить владельцу многомиллионные доходы. Пригожину удается миновать западные санкции.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Информация о бизнесе Пригожина

Издание Financial Times отметило в свежем материале о том, контролируемая владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным компания "Евро Полис", которая в свое время получила энергетические концессии в Сирии в обмен на возвращение сирийским властям нефтяные месторождения, захваченные ИГИЛ, в 2020 году получила прибыль. млн долларов.

При этом компания находится под западными санкциями с 2018 года.

Меньшие компании, контролируемые Пригожиным в Сирии и Судане, также продолжают приносить ему прибыль.

В обход санкций

В материале Financial Times говорилось, что как минимум сирийская нефтяная компания Mercury LLC сменила название после попадания в санкционный список.

Итак, отметили в ISW, информация издания подтверждает, что западные санкции не смогли остановить российские силы, помогающие кремлю воевать против Украины.

Напомним, на днях Евгений Пригожин обвинил министра обороны россии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию и назвал это предательством родины.

По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться в другие подразделения для получения необходимого оборудования и оружия.

Фото из российских СМИ